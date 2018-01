Uma baleia, com cerca de dez metros, encalhou nesta segunda-feira na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, no Algarve, tendo as autoridades conseguido devolver o animal ao mar, disse à Lusa fonte da Marinha.

PUB

De acordo com o comandante da Zona Marítima do Sul, Cortes Lopes, o alerta de que o animal de grande porte estava encalhado na praia de Monte Gordo, foi dado pouco depois das 11h00, tendo as autoridades conseguido devolver o animal ao mar, cerca de duas horas depois.

As autoridades marítimas e populares conseguiram puxar o animal para uma zona de mar mais profundo, com uma embarcação, devolvendo-o ao mar.

PUB

Segundo a Marinha, as autoridades vão continuar a monitorizar o animal para evitar que volte a zonas menos profundas.

PUB