O "capitão" da equipa de futebol de sub-19 do Ermesinde, José Amorim, morreu nesta segunda-feira, com 18 anos, informou o clube da Associação de Futebol do Porto na sua página oficial no Facebook.

"Hoje, o destino pregou-nos uma partida... levou com ele o nosso craque, o nosso menino, o nosso capitão, José Amorim. Não há palavras neste momento para descrever o sentimento que afecta toda a família do Ermesinde, especialmente o plantel júnior sub-19", informou o clube.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já lamentou o sucedido, numa nota de pesar assinada pelo presidente, Fernando Gomes.

"Ao tomar conhecimento da triste notícia do falecimento de José Amorim, venho por este meio endereçar, em meu nome pessoal e no da direcção da FFP, sentidos pêsames à família enlutada, num momento muito difícil e de uma dor imensa", escreveu.

A agência Lusa já adiantara que um homem morrera na tarde desta segunda-feira atropelado por um autocarro na freguesia de Águas Santas, na Maia, mas então fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto não adiantara o nome da vítima mortal. De acordo com alguns jornais, José Amorim seguia de bicicleta quando aconteceu o acidente.

