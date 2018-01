Frédéric Forte, antigo jogador e presidente do clube de basquetebol francês Limoges, morreu domingo, aos 47 anos, devido a uma crise cardíaca, anunciou a agência France Press, citando fontes próximas do clube.

"Triste por conhecer a notícia do desaparecimento de Fred Forte, uma grande figura do basquetebol francês. Fred era corajoso, amava o seu desporto e era fiel às suas convicções", escreveu o presidente da federação francesa de basquetebol, Jean Pierre Siutat, na sua conta no Twitter.

Internacional francês em 75 ocasiões, Forte, que já tinha sobrevivido a um cancro, passou por Caen, Limoges, Gravelines, Paris SG-Racing, Aris Salónica (Grécia), Estrasburgo, Avelino (Itália) e Scafati (Itália).

No seu palmarés, destaque para a vitória na Taça dos Campeões de 1993, ao serviço do Limoges, clube pelo qual também conquistou três títulos nacionais.

