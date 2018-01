Durante um longo período, Otto esteve paralisado. As coisas até lhe corriam bem. Tinha conquistado um sólido público no Brasil com a sua carreira de cantor de voz quebrada, primeiro sobrevoando ritmos nervosos filhos da sua ligação com o mangue beat, depois colocando em pousio esse sobressalto de batuques besuntados de rock e hip-hop, e mergulhando numa fragilidade em que a sua natureza soava ainda menos passível de se mascarar e fingir um vozeirão que nunca teve. As suas canções, na verdade, uma deambulação entre sexo, alucinações, dor de corno e tristeza desamparada, sempre impressionaram pela aparente falta de filtro, como se Otto desligasse qualquer mecanismo de autocensura que lhe dobrasse a língua. E isso valia tanto para Renault/Peugeot, descarga febril em que balbuciava a indecisão entre as marcas do carro a adquirir, quanto para o tom confessional de Pra ser só minha mulher.

As coisas também lhe corriam bem quando nos corredores internacionais a reputação de (tomar fôlego) Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira ia consolidando o seu lugar inigualável e magnético na música popular brasileira destes dias. Em 2009, “num perfil lindo do New York Times”, diz ele, escrevia-se que esse lugar era “tão incomum e improvável quanto o seu nome”. “Durante mais de uma década tem-se pensado nele como o tipo que combina as texturas da electrónica com os ritmos derivados das tradições africanas que ele ouviu ao crescer numa pequena cidade interior”, descrevia Larry Rohter no jornal norte-americano. Só que Otto sempre foi muito mais do que isso. Uma espécie de alma rebelde mas incapaz de esconder uma candura tão comovente como desgovernada. Uma energia frenética e comovente em partes iguais como se fosse um resquício inapagável da infância.

Ottomatopeia Autoria:Otto

Press Pass

PUB

PUB

Tudo corria bem a Otto quando depois de se inspirar em Kafka para Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos – uma alusão distorcida ao arranque de Metamorfose – finalizava o ciclo dedicado à vida de estrada de The Moon 1111 (2012), parcialmente inspirado pelo livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, transformado pelo cinema de François Truffaut. Só que terminada essa digressão, e querendo adentrar nas raízes da música popular brasileira, havia de esbarrar sem clemência na realidade do país. O mesmo equivale a dizer que se iniciou o longo processo que conduziu à destituição de Dilma Rousseff como Presidente do Brasil. “Começou uma perda democrática muito grande e com esse momento do golpe, vi todo o sistema ser mudado em dois anos”, recorda ao ípsilon. “A gente levou um golpe mesmo.”

E foi esse golpe que paralisou Otto. Foi como se, vergado pela pancada, tivesse sido reduzido à condição de espectador, sem qualquer capacidade de reacção e muito menos de intervenção. “Fiquei muito estático, fiquei percebendo as coisas, para onde iria esse país, para onde iria o mundo. E era o mundo mesmo que eu via afundando. Teve Brasil, mas teve Síria também e a eleição de Trump. Fiquei meio esperando o que iria acontecer, o que poderia falar.”

Com a saída de cena de Dilma Rousseff e a ascensão ao poder de Michel Temer, Otto abandonou de súbito esse estado letárgico e foi bruscamente despertado para a sua vida criativa. Sem ser panfletário e sem trair a natural tendência para encadear versos que se rodeiam de amores e de desilusões íntimas, o músico deixava que esse gesto tão simples de “ligar a televisão e só ouvir falar em corrupção” atingisse a sua escrita e o pusesse a cantar versos como “Bala que dispara contra o tempo / Volta”, como se avisasse que qualquer golpe está destinado a atingir-se a si mesmo, mais cedo ou mais tarde. É isso que o pernambucano canta no refrão de Bala, tema de abertura e single do novo Ottomatopeia, pop meio tropical, cocktail açucarado para beber até esquecer.

Foto

Sou uma pessoa com posições políticas, mas recebo coisas muito agressivas pela internet. Hoje se alguém expressar uma posição que não seja favorável a essa parada fascista eles vêm para cima. E é aí que me encubro de bons sentimentos. O mundo precisa de mais humanização e a música é boa para isso Otto

O tom engana, mas é sintoma de uma resposta de Otto contra todo o negativismo que via em redor e sabia ter plantado bem vivo dentro do peito. “Tentei então passar bons sentimentos, falar de amor, mas tem no disco essa dor da não democratização, da perda de um sistema, uma direcção que jamais poderia ter imaginado ver o Brasil tomando”, explica. “Tudo isso, mais o crescimento da extrema-direita no mundo me deixou meio perdido.” O escape acabou por ser um conjunto de pilares como a obra do fotógrafo japonês Araki Nobuyoshi, em particular as suas imagens de kinbaku, a cirúrgica prática de bondage que consiste em enlaçar corpos nus com cordas, com propósitos eróticos mas também de tortura sexual. “Relacionei muito isso com a tortura que a gente vive hoje no Brasil, como se fosse o Brasil de 1964”, compara com o ano do golpe militar que depôs o Presidente João Goulart. “Temos um fascista entre nós.”

Além de Nobuyoshi, Otto inspirou-se ainda num dos expoentes máximos da pintura romântica alemã, Caspar Friedrich, em particular no seu quadro Caminhante sobre o Mar de Névoa (1818), que retrata um homem perante uma paisagem enevoada, olhando-a de um ponto cimeiro. “Com 49 anos”, diz, “também eu estou vendo do alto, estou confiando nas minhas escolhas, nas minhas justiças, naquilo que penso do mundo.” Foi então ao se agarrar a estas figuras de referência que Otto conseguiu ultrapassar “todo o tumulto” que via acontecer e conseguiu sair do “meio do furacão em que não dá para escrever nada, só dá para acompanhar”.

Humanização

As tomadas de posição públicas que Otto assumiu a favor de Dilma Rousseff, condenando os orquestradores da sua destituição presidencial, trouxeram-lhe de volta a violência verbal e as acusações gratuitas em que as redes sociais são férteis. Esse foi mais um sinal de que a sua resposta devia fazer-se de uma humanização que contrariasse aquilo que apelida de “desavanços sociais”. “Toda a opinião contrária à liberdade necessita de amor, compreensão e tolerância”, responde. “E como estamos ficando intolerantes… Sou uma pessoa com posições políticas, mas recebo coisas muito agressivas pela internet. Hoje em dia se alguém expressar uma posição que não seja favorável a essa parada fascista eles vêm para cima. E é aí que me encubro de bons sentimentos. O mundo precisa de mais humanização e a música é boa para isso.”

A procura por uma resposta solar a esse clima tempestuoso do planeta havia de levar Otto na direcção do seu álbum mais popular e – não falta quem lhe aponte o dedo – brega. De início, achou que estaria a preparar um disco rock’n’roll, montou até uma banda para a digressão anterior à gravação que apontava nesse sentido, mas depois de ter feito a trouxa e ter partido para norte “à procura do país” foi deixando esse impulso rock esfriar. Afinal, o rock foi coisa que só lhe chegou finalmente aos ouvidos aos 17/18 anos, quando toda a sua formação era já de uma música brasileira de claríssima matriz popular.

Ainda assim, Otto nunca tinha ido tão longe quanto agora, ao acercar-se da obra de Roberta Miranda, dita “rainha da música sertaneja”. A versão de Meu dengo foi gravada originalmente para a banda sonora do filme Quase Samba, de Ricardo Targino, em que o músico participou como actor. Depois de ligar para a cantora pedindo para usar o tema acabou partilhando as vozes com Céu e com a própria Roberta Miranda. A Meu dengo juntou ainda a soul tingida de um easy listening quase embaraçoso de filme de baixa produção que se ouve em É certo o amor imaginar? ou a balada funda Carinhosa, criada depois de se ter cruzado com o cantor da MPB Zé Renato no Rio de Janeiro. “Esse encontro elevou mais as minhas letras, a minha composição, ganhei um degrau muito bacana de composição brasileira.”

Foto

Otto não consegue evitar soltar uma gargalhada quando jura que “estava mesmo apostando que seria um disco mais rock’n’roll, só que teve essa guinada”. Fez pontaria, distraiu-se e nem sequer disparou para o alvo. “Primeiro queria um disco anos 80, electro-pop, depois rock’n’roll, mas depois tudo isso foi desaparecendo e surgiram outras coisas.” A guinada foi também reforçada pela produção de Pupilo (Nação Zumbi) e pelas participações de músicos como Kassin ou Guilherme Monteiro, parte de uma “geração brilhante de músicos e produtores com 40/50 anos que está amadurecendo e já veio carregada de Brasil e do mundo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desse desejo rock’n’roll sobrou talvez o tema final, nascido da encomenda de P.J. Pereira para Otto compor um tema que acompanhasse o trailer para a sua trilogia literária Deuses dos Dois Mundos. Pereira, um publicitário brasileiro de sucesso em Hollywood, inspirou-se no mundo dos orixás e da mitologia africana e pensou em Otto, percussionista de origem, para a música a que soaria a sua saga. Otto começou logo a ouvir batuques na cabeça, mas também uma guitarra eléctrica que, por sugestão de Pupilo, acabou tocada por Andreas Kisser, músico dos Sepultura. “Ficou esse som muito do mangue beat, com os tambores da Nação Zumbi, só que acompanhado de Sepultura. A música brasileira tem dessas coisas – a gente vai juntando, encontrando e é maravilhoso.”

Ottomatopeia tem muito disso, desses encontros inesperados e, no entanto, tão pouco estranhos, naturais numa cabeça desarrumada como a de Otto, músico que defende que os seus sucessos se fazem em cima da catarse pessoal. “Embora no fim dê coisas populares”, diz. Porque mesmo quando faz planos para ser mais contundente e quer cuspir fel no mundo, acaba cedendo sempre ao instinto de um homem que nunca resiste a uma boa melodia e a reconhecer – como canta no excelente Caminho do sol – que “a vida passa e morde”. Morde não para atacar, mas para não desistir.

PUB