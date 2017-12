Quase mil migrantes de diferentes nacionalidades foram resgatados do Mar Egeu em oito meses pela equipa da Polícia Marítima que está em missão na ilha grega de Lesbos, indicou neste domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

PUB

Em comunicado, a AMN adianta que a Polícia Marítima, em missão na ilha grega de Lesbos desde 1 de Maio, detectou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu 998 migrantes de diferentes nacionalidades que, neste "fluxo migratório irregular e arriscado por via marítima", tentam entrar na Europa numa travessia entre a Turquia e Grécia.

Segundo a AMN, a Polícia Marítima realizou, entre Maio e Dezembro, 221 acções de patrulha no mar, totalizando 1478 horas de navegação.

PUB

A AMN indica que também a viatura de vigilância costeira da Polícia Marítima, equipada com radar e câmaras de vigilância de imagem infravermelhos e térmica, realizou, no âmbito desta missão, 223 acções de vigilância, num total de 1482 horas, 21 das quais de apoio a busca e salvamento marítimo de migrantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Polícia Marítima está na Grécia desde 1 de Maio de 2017 no âmbito de uma missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) para apoiar a guarda-costeira grega.

Esta missão tem com objectivo controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.

Segundo a AMN, está previsto o prolongamento desta missão até 31 de Janeiro de 2018.

PUB