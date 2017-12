A passagem de ano em Espanha fica ensombrada com a descoberta do corpo de uma jovem madrilena que estava desaparecida desde Agosto de 2016. A Guarda Civil acredita que se trata do cadáver de Diana Quer, que na altura do desaparecimento tinha 18 anos. A localização foi dada à polícia espanhola pelo principal suspeito, José Enrique Abuín Gey, que está detido desde sábado para interrogatório.

O caso remonta a 2016, quando a jovem desapareceu na madrugada de 22 de Agosto em Pobra do Caramiñal (município localizado na província da Corunha, Galiza), a caminho da casa onde estava a mãe, depois de ter ido às festas daquela localidade. Após largos meses de investigação e dezenas de suspeitos interrogados, a investigação parecia ter chegado a um beco sem saída.

Foi a possibilidade de fazer a associação entre o principal suspeito e um telemóvel, até então sem registo de nome conhecido, que levou à detenção para interrogatório de José Enrique Abuín Gey, conhecido por "El Chicle", conta o jornal espanhol El País. A polícia conseguiu rastrear a posição do telemóvel, através das antenas, colocando o suspeito no mesmo dia, à mesma hora e no mesmo local em que a jovem desapareceu.

Às primeiras horas deste domingo, "El Chicle" – que terá antecedentes de tráfico de droga e de agressões sexuais – confessou à polícia a localização do corpo da jovem. Segundo o mesmo jornal, o cadáver de Diana Quer foi encontrado numa antiga fábrica de móveis abandonada na localidade de Rianxo, perto da zona onde o suspeito vive e não muito longe do local onde o sinal do telemóvel de Diana foi detectado pela última vez.

A polícia esteve no local onde encontrou um cadáver, que acredita ser da jovem. Faltam as análises laboratoriais para confirmá-lo. As autoridades recolheram todo o material que consideraram ser fundamental para a investigação do caso.

Além de José Enrique Abuín Gey, também a mulher deste foi chamada a prestar declarações na polícia. Dando agora uma versão diferente da que tinha prestado da primeira vez, altura em que disse ter estado com o marido naquela noite. No novo testemunho, a mulher admitiu que "El Chicle" saiu e que não o acompanhou.

