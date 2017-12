Stephen Curry marcou no sábado dez triplos no regresso à competição, depois de ter falhado, por lesão, 11 encontros da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ajudando ao triunfo dos Golden State Warriors sobre os Memphis Grizzlies (141-128).

O base regressou aos campos com a "mão quente" e fez a melhor marca da época na NBA para além do "arco", ao acertar dez das suas 13 tentativas de triplo, terminando o encontro com 38 pontos. Em apenas 25 minutos em campo, Curry conseguiu o nono encontro com dez ou mais triplos na sua carreira, não mostrando qualquer desconforto no tornozelo direito, que o afastou dos últimos encontros.

Kevin Durant terminou o jogo com 20 pontos, nove assistências e cinco ressaltos, Klay Thompson fez 21 pontos e Zaza Pachulia conseguiu uma melhor marca pessoal da temporada, com 17 pontos, aos quais juntou oito ressaltos e seis assistências. O espanhol Marc Gasol foi a grande figura dos Grizzlies, com 27 pontos, tendo acertado dez das suas 13 tentativas de lançamentos de campo.

Os campeões Warriors mantêm-se como melhor equipa da NBA, com 29 vitórias e oito derrotas, que os colocam no topo da Conferência Oeste, na qual os Grizzlies são últimos, com apenas 11 triunfos em 36 jogos.

Mais uma derrota para os Cavaliers

Amargo foi o 33.º aniversário de LeBron James, que viu os Cleveland Cavaliers, finalistas vencidos na última temporada, sofrerem a terceira derrota consecutiva, desta feita em casa dos Utah Jazz, por 104-101. "King" James ainda alcançou 29 pontos, oito ressaltos e seis assistências, mas não impediu a sexta derrota consecutiva dos Cavaliers em Salt Lake City.

Nos Utah Jazz, que interromperam uma série de três derrotas em casa, Donovan Mitchell esteve em destaque, ao marcar 29 pontos, enquanto Ricky Rubio esteve perto de um triplo-duplo, com 16 pontos, dez ressaltos e oito assistências.

Com 24 vitórias e 12 derrotas, os "cavs" seguem no terceiro lugar da Conferência Este, enquanto os Jazz são décimos no Oeste, com 16 triunfos e 21 desaires.

