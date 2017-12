O Manchester City esteve em risco de se despedir de 2017 com a primeira derrota da temporada na Premier League, mas o guarda-redes Ederson defendeu um penálti do Crystal Palace no tempo de compensação. A equipa de Guardiola fechou, assim, o ano com um empate a zero, tendo 14 pontos de avanço sobre o Chelsea, segundo classificado.

O Crystal Palace junta-se ao Everton na lista de clubes que nesta temporada conseguiram evitar ser derrotados pelo Manchester City no campeonato. A equipa de Liverpool tinha imposto um empate (1-1) ao City em Agosto e agora foi a formação de Londres a impor nova igualdade. Este empate faz parar nos 18 a série de vitórias consecutivas da equipa de Manchester, que, ainda assim, soma 21 encontros seguidos sem perder.

A grande oportunidade do jogo foi desperdiçada por Luka Milivojevic, que permitiu a defesa de uma grande penalidade ao ex-benfiquista Ederson, depois de Raheem Sterling ter derrubado Wilfried Zaha.

Com o Crystal Palace a defender bem, o mais próximo que o City esteve do golo foi um remate de Aguero que foi desviado por um defesa e acertou no poste. O argentino entrou ainda na primeira parte para o lugar do lesionado Gabriel Jesus. Quem também saiu lesionado, na parte final do jogo, foi o belha Kevin de Bruyne.

O português Bernardo Silva foi titular, tendo sido substituído ao 81 minutos.

O City soma agora 59 pontos, mais 14 pontos do que o Chelsea e 15 do que o Manchester United, que no sábado empatou a zero com o Southampton.

Na terça-feira, o Manchester City defronta o Watford de Marco Silva, um dia depois de o United visitar o Everton.

