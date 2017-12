Duas pessoas morreram nas estradas fiscalizadas pela GNR na sexta-feira, primeiro dia da operação "Ano Novo" e em que foram contabilizados 240 acidentes, segundo números divulgados no site da Guarda Nacional Republicana (GNR). As duas vítimas mortais foram registadas em acidentes no distrito de Coimbra e Vila Real.

Na sexta-feira não foram registados feridos graves, mas houve 99 feridos ligeiros.

A GNR intensifica, desde sexta-feira e até ao dia 2 de Janeiro, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação "Ano Novo".

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objectivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".

Durante a operação "Ano Novo", a GNR vai estar "particularmente atenta" à deslocação para os locais de diversão e de grande concentração de pessoas, devido às celebrações da passagem de ano, para "evitar comportamentos de risco por parte de condutores de veículos, com especial atenção aos condutores de ciclomotores e motociclos".

Para a operação vão estar mobilizados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, que vão focar a sua atenção na condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, manobras perigosas, incorrecta ou não utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças e não utilização de equipamentos de protecção por parte dos motociclistas.

Os militares da GNR vão ainda efectuar acções de sensibilização dirigidas a peões, ciclistas e motociclistas.

