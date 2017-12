Um analista britânico foi raptado na Ucrânia e posteriormente libertado depois de os raptores terem recebido um resgate no valor de um milhão de dólares (833 mil euros) em bitcoins (moeda virtual). A informação foi revelada pelo assessor do ministro do Interior ucraniano, esta sexta-feira, à Reuters. Anton Gerashchenko revelou que este foi “o primeiro caso desse tipo na Ucrânia ligado à bitcoin”.

Em comunicado a EXMO Finance, empresa onde trabalha Pavel Lerner, analista especialista em blockchain (base de dados descentralizada que permite o funcionamento da bitcoin, uma moeda digital) que foi raptado, explicou que este já se encontra num local seguro, “não se encontra ferido, mas está em estado de stress”. E acrescenta que o especialista não fará comentários públicos.

A empresa anunciou ainda que foi alvo, na quinta-feira, de um denial-of-service attack (ataque que procura tornar as páginas indisponíveis).

Não ficou claro quem pagou o resgate. A EXMO garantiu que está funcionar normalmente e que não houve acesso aos activos financeiros dos seus clientes.

A notícia da libertação ocorreu quando a bitcoin e outras moedas virtuais começaram a recuperar de dois com o valor em queda, após as medidas aplicadas pelos reguladores para evitar especulação considerada excessiva.

