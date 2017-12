Terminou hoje o Junior Orange Bowl Golf Championship, no The Biltmore Golf Course (um campo de Par-71), em Coral Gables, nos arredores de Miami. Houve dois portugueses em prova, os campeões nacionais no escalão de sub-18 anos, sendo que Pedro Lencart partilhou em boys o 18.º posto com o canadiano Johnny Travale, ambos com 283 pancadas (-1), e Sara Gouveia foi 31.ª em girls.

Na terceira volta, ontem, Pedro Lencart, do CG Miramar, obteve nos boys o segundo melhor resultado do dia, 67 pancadas (só superado pelo 66 do japonês Hirati Kensey), o que lhe permitiu subir 12 lugares, dos 28.ºs para os 16.ºs, e hoje, sábado, fechou com um 71 que o fez descer dois degraus. O ano passado, na sua estreia, tinha sido 12.º.

PUB

A melhor marca portuguesa neste torneio foi o terceiro lugar de Pedro Figueiredo em 2007, ele que foi também 11.º em 2006 e 4.º em 2008. Mais recentemente, em 2015, Vítor Lopes, do CG Vilamoura, alcançou o 10.º lugar.

A prova de boys teve um vencedor categórico: o holandês Jerry Ji, que totalizou para 268 (64-65-69-70), 16 abaixo do par, para ganhar com sete pancadas de vantagem sobre o seu mais próximo oponente, o francês Pierre Pineau (275, 65-70-68-72). o belga Adrien Dumont de Chassart preencheu o último lugar do pódio somando 276 (69-64-72-71).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sara Gouveia © FILIPE GUERRA

Em girls, Sara Gouveia, do Clube Laranjas, começou muito bem, ocupando a 9.ª posição após uma volta inaugural de 72, mas nas três voltas seguintes marcou 80-80-78, para um total de 310 (+26). Também aqui houve uma campeã destacada, a inglesa Lily May Humphries, com 275 (69-67-66-73), 9 abaixo do par. Foi a única entre as 43 participantes que bateu o par do campo. A segunda foi a japonesa Goto Myu com 284 (par).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB