Fiorentina e AC Milan empataram neste sábado 1-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga italiana de futebol, disputado em Florença.

O argentino Giovanni Simeone deu vantagem à formação anfitriã, aos 71 minutos, e o turco Çalhanoglu empatou para os milaneses, aos 74, dois minutos depois de André Silva ter entrado para o lugar de Bonaventura.

A Fiorentina, que alinhou com Gil Dias até aos 54 minutos, mas sem Bruno Gaspar, ocupa provisoriamente o oitavo lugar, com 27 pontos, mais dois do que o AC Milan, nono.

Na sexta-feira, o Nápoles já tinha assegurado o estatuto de "campeão de Inverno", graças ao triunfo na visita ao aflito Crotone, por 1-0, com um golo do eslovaco Marek Hamsik.

