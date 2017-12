Magnus Carlsen conseguiu uma das recuperações mais extraordinárias no Mundial de partidas relâmpago que se disputa em Riade, Arábia Saudita, recuperando de uma desvantagem de dois pontos para terminar isolado e garantindo a vitória a uma ronda do final.

No primeiro dia da prova, quando se disputaram 11 das 21 jornadas, um incidente na partida inaugural de Carlsen com o russo Ernesto Inarkiev, afectou a estabilidade do norueguês, que cometeu erros muito pouco comuns nas partidas seguintes, terminando o primeiro dia da prova com apenas 7 pontos dos 11 possíveis, menos dois que o então líder, o russo Sergei Karjakin, o detentor do título.

Para muitos a recuperação era quase impossível, mas a classe de Calrsen surgiu em pleno nas últimas 10 partidas, onde alcançou nada menos do que 9 pontos, com um empate na última ronda frente a Levon Aronian quando o título já estava garantido.

Depois de ter visto escapar o mundial de semi-rápidas com a derrota sofrida perante Alexander Grischuk, da Rússia, Carlsen termina em grande o ano, amealhando 250 mil dólares, cerca de 209 mil euros.

A encerrar o pódio terminaram Karjakin e o indiano Anand, que junta ao título de semi-rápidas a medalha de bronze, um feito notável para este veterano aos 48 anos de idade.

Este Mundial fica ainda marcado pela polémica provocada pela ausência dos jogadores israelitas, a quem não foram disponibilizados vistos pelo governo saudita, e pelo boicote de alguns jogadores que publicamente expressaram o seu desacordo pela escolha do local das provas.

