Um bis de Luiz Phellype no último quarto de hora da primeira parte ainda fez os portistas tremerem, mas no próximo dia 24 de Janeiro, em Braga, haverá um Sporting-FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga. Em Paços de Ferreira, os “dragões” ganharam rapidamente dois golos de vantagem, deixaram-se empatar, mas a entrada de Corona e Aboubakar acabou com a resistência pacense. No outro jogo do Grupo D, o Rio Ave derrotou, em Vila do Conde, o Leixões pelo mesmo resultado: 3-2.

Assumindo o objectivo de vencer a competição, Sérgio Conceição voltou a fazer uma gestão cuidada do plantel e mexeu o mínimo possível. Sem o castigado Danilo (André André fez de “6”), o FC Porto repetiu a fórmula do último jogo na prova, com Casillas na baliza e Soares como parceiro de Marega. Pelo contrário, Petit pareceu atirar a toalha ao chão antes do início do combate. Com hipóteses remotas de apuramento, o técnico do Paços de Ferreira mudou mais de 80% da equipa: apenas Miguel Vieira e André Leão continuaram a titulares.

Positivo/Negativo Positivo Brahimi O argelino fez uma excelente primeira parte e marcou o melhor golo do jogo.

Positivo Luiz Phellype Bisar frente ao FC Porto é um feito que poucos avançados em Portugal se podem orgulhar. O brasileiro foi eficiente e é isso que se pede a um ponta-de-lança. Negativo Soares Os 45 minutos do avançado brasileiro em Paços de Ferreira apenas serviram para confirmar que o estatuto de titular de Aboubakar é indiscutível.

Negativo Defesa do FC Porto Sem Danilo, um dos pilares da equipa, o sector defensivo portista torna-se mais permeável. A forma como o Paços de Ferreira alcançou os dois golos confirma-o.

E o início do filme do jogo traduziu a ambição das equipas. Autoritário, o FC Porto assumiu o controlo e não demorou a marcar. Aos 17’, Reyes foi à área e, de cabeça, confirmou que os “dragões” são a equipa portuguesa mais produtiva de bola parada. Praticamente em simultâneo, o Rio Ave colocava-se em vantagem frente ao Leixões. Empenhado em resolver cedo o problema, o FC Porto demorou menos de cinco minutos para ampliar a vantagem, num golo desenhado por Brahimi: o argelino fintou todos os pacenses que lhe aparecerem pela frente e fez o 2-0.

Com apenas 20 minutos, o adversário do Sporting nas meias-finais parecia encontrado, mas num ápice tudo mudou. Em Paços de Ferreira, com displicência q.b. da defesa portista, Phellype bisou (31’ e 45’) e recolocou tudo empatado; em Vila do Conde, um golo de Kukula mantinha o Leixões na luta.

Conceição não facilitou. Ao intervalo, o técnico trocou Maxi e Soares por Corona e Aboubakar. Três minutos depois, a dupla de “reforços” funcionou: centro do mexicano, golo 23 do camaronês nesta época.

Com os “dragões” em vantagem, os pacenses sem capacidade para reagir e boas notícias a chegar de Vila do Conde para os portistas (um bis de Novais dava vantagem de dois golos ao Rio Ave), o jogo perdeu emotividade. O FC Porto voltou a relaxar mas o resultado não se alterou, mas Conceição ainda teve uma má notícia, com a expulsão de Herrera.

Crónica corrigida às 23h25: Liga anunciou que a meia-final entre Setúbal e Oliveirense se realiza no dia 23 e o FC Porto-Sporting no dia 24.

