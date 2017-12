O Panteão Nacional vai deixar de poder ser alugado para jantares e cocktails. Mas é a excepção à regra, já que os restantes monumentos nacionais vão continuar a poder sê-lo. A nova legislação prometida pelo Governo já está pronta e aguarda pela autorização do Ministério das Finanças para avançar, avança o Expresso.

PUB

Segundo o semanário, o Panteão Nacional só poderá ser alugado para a realização de eventos culturais como o lançamento de livros ou concertos de música erudita. As alterações à lei foram anunciadas depois da realização do jantar da Founders Summit no corpo central do monumento, a 10 de Novembro, que gerou muitas críticas, incluindo do primeiro-ministro António Costa.

Os preços dos alugueres também serão revistos e passam a ser mais caros. O corpo central passará a custar cinco mil euros em vez de mil e o coro alto mil euros em vez dos actuais 750. A mesma variação se aplica à sala sul. Também o terraço fica mais caro, passando a custar quatro mil euros em vez de mil. A excepção é o adro, que se manterá nos 1500 euros.

PUB

Os restantes monumentos nacionais, como os mosteiros dos Jerónimos ou da Batalha, vão continuar a poder ser alugados para jantares e cocktails. Segundo o novo regulamento, adianta o semanário, os cocktails nos Jerónimos só poderão realizar-se no antigo refeitório por 7500 euros. A lotação será inferior, passando para 470 pessoas.

Já no Mosteiro da Batalha, ficam proibidas quaisquer refeições no Claustro Real, mas continuará a ser possível jantar no Claustro D. Afonso V por três mil euros. Os cocktails naquele espaço custarão 1500 euros. O presidente da Câmara da Batalha tinha criticado a possibilidade da proibição total deste tipo de eventos.

PUB