A Associação Nacional de Farmácias (ANF) revelou nesta sexta-feira que ainda há 200 mil vacinas contra a gripe disponíveis. A ANF lembra que, este ano, a estirpe mais frequente é particularmente agressiva e, por isso, “alerta para a necessidade de um reforço da prevenção por via da toma da vacina”.

“Voltamos a alertar para a importância da vacinação. O frio está a chegar e este ano é expectável que o vírus seja mais agressivo”, diz o comunicado, citando a directora dos Serviços Farmacêuticos da ANF, Rute Horta. “As pessoas devem vacinar-se já. Nunca é tarde para prevenir”, reforça esta farmacêutica, com dez anos de experiência acumulada em campanhas de vacinação.

De acordo com o barómetro do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da ANF, as farmácias dispensaram, até ao momento, 498 mil vacinas contra a gripe. Este número representa uma quebra de 7% na vacinação em farmácia registada no ano passado.

Em Portugal há 2500 farmácias habilitadas a administrar a vacina contra a gripe. A vacinação evita mortes, diminui os riscos associados à doença e está indicada durante todo o Outono e o Inverno.

