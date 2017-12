A polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, está a formar os seus agentes com treino especializado para travar ataques suicidas na celebração da noite de passagem de ano. De acordo com a Reuters, o treino especializado para proteger os mais de dois milhões de pessoas que invadirão as ruas de Times Square visam evitar episódios como a tentativa de ataque terrorista junto ao principal terminal rodoviário de Manhattan, a 11 de Dezembro.

Além dos treinos, a polícia distribuirá atiradores especiais (snipers) por vários pontos-chave, em resposta ao tiroteio de Las Vegas, em Outubro último, que provocou dezenas de mortos, e foi considerado o mais mortífero tiroteio de sempre nos Estados Unidos. As autoridades nova-iorquinas aumentaram também o número de cães treinados para detectar bombas e reforçar o número de agentes na área.

A polícia norte-americana explica que está a organizar as operações de reforço de segurança para a noite de passagem de ano com base em três ataques terroristas na cidade nos últimos 15 anos.

Os agentes envolvidos na operação de segurança receberão um boletim táctico e um vídeo de treino sobre terroristas suicidas.

Para além do “aumento nas armas pesadas”, do número de agentes da equipa de bombas e das equipas de detecção radiológica, haverá ainda a instalação de “mais de mil câmaras de segurança na área da Times Square para o evento", detalhou o chefe de antiterrorismo do departamento da polícia de nova-iorque, James Waters, numa conferência de imprensa, nesta sexta-feira.

Waters sublinha que é importante dar aos agentes alguns guias de acção. O material de treino incluirá instruções para proteger os espectadores se os agentes suspeitarem que alguém tenha uma bomba e orientação sobre a apreensão e o desarmamento de suspeitos com a ajuda do esquadrão anti-bombas, acrescentou o chefe da brigada antiterrorismo.

O comissário da polícia James O‘Neill acrescentou que serão distribuídos agentes em vários hotéis e reforçados os serviços de emergência e equipas de resposta. O responsável recusou dizer quantos agentes dos 36 mil serão destacados, por questões de segurança.

As ruas de Times Square vão ser fechadas com camiões com areia, blocos de cimento e veículos da polícia a partir das 11h de domingo.

