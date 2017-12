Um ataque armado matou pelo menos nove pessoas, incluindo três polícias, numa igreja cristã copta em Helwan, um distrito que fica na zona Sul do Cairo, no Egipto, de acordo com a agência Reuters.

Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo duas mulheres em estado grave, adiantou o Ministério da Saúde.

Os dois atacantes abriram fogo na entrada da igreja de Mar Mina, que tinha guardas à porta, uma política de segurança devido à aproximação das festas – a passagem de ano e o Natal copta, celebrado a 7 de Janeiro.

Um dos atacantes foi morto com um tiro na cabeça, avança a agência noticiosa MENA. A televisão estatal disse que o segundo atacante foi capturado. Os homens levavam cintos com explosivos e duas outras bombas foram desactivadas, de acordo com a comunicação social.

Os cristãos coptas são um grupo religioso minoritário no Egipto, num país maioritariamente muçulmano. Nos últimos anos, grupos islamitas egípcios têm levado a cabo vários ataques a esta minoria.

