A concessionária de auto-estradas Brisa divulgou os troços de auto-estrada que vão sofrer actualização de tarifas de portagem a partir do dia 1 de janeiro. Tal como já foi noticiado o aumento médio das tarifas é de 1,47%, mas na grande maioria dos casos (perto de 70%) as tarifas de portagem da classe 1 não sofrem qualquer aumento. No entanto, há algumas mudanças a assinalar, sobretudo nas viagens de longo curso: a viagem na A1 entre Porto e Lisboa vai ficar 0,45 euros mais cara, a viagem na A6 entre a Marateca e o Caia aumentará 0,25 euros, o mesmo aumento que se vai registar na viagem na A2 entre Lisboa e o Algarve. A travessia da A3 entre Porto e Valença vai aumentar 0,20 euros.

No comunicado enviado às redacções, a Brisa explica que há casos de taxas de portagem em que foi proposta uma variação superior à média “por não terem sido objecto de atualização em anos anteriores”. “Para a classe 1, apenas 28 das 93 taxas de portagem serão atualizadas. É relevante salientar que, para a maioria dos principais percursos, o impacto das actualizações é mínimo”, afirma a concessionária que tem sob sua gestão uma rede de 12 auto-estradas com mais de mil quilómetros de extensão.

É o caso de alguns dos sublanços que merecem diariamente uma grande intensidade de tráfego, por pertencerem a circuitos urbanos, como os sublanços de Alverca (A1/A9) / Vila Franca de Xira II, Vila Franca de Xira II/ Vila Franca de Xira I, e Espinho (IC24)/ Carvalhos. Também não haverá aumentos nos sublanços Fogueteiro/Coina (A2), Maia/Santo Tirso (A3) e Ermesinde/ Valongo (A4).

O sublanço Alverca (A1/A9) / Vila Franca de Xira II sofrerá um aumento de cinco cêntimos, o mesmo que se vai registar para circular na CREL (A9) ou na auto-estrada A4 entre Porto e Amarante.

Túnel do Marão custa 2,05 euros

No caso da Infraestruturas de Portugal, que também já publicou a sua tabela de actualizações de taxas, haverá aumentos em 161 das 500 tarifas que tem sob sua gestão e que correspondem a receita da empresa. A variação é maioritariamente de 5 cêntimos e em apenas 12 tarifas esta variação atinge aos 10 cêntimos.

De acordo com a informação publicada pode verificar-se que a travessia do túnel do Marão vai custar 2,05 euros para a Classe 1 e 3,55 euros para a classe 2, e que a ligação entre Vila Real (Parada de Cunhos) e Bragança (na A4) passara a custar 1,20 euros. Na concessão da Grande Lisboa (A16), a travessia entre o Nó de Sacotes e o Nó de Linho custará 2,20 euros para a classe 1.

No caso das ex-Scut, são os casos do Algarve e do Interior Norte quem recebe maior numero de actualizações. Atravessar a subconcessão Interior Norte em toda a sua extensão, entre Fronteira/Vila Verde de Raia e o IP5 vai custar 10,60 euros. Atravessar a concessão do Algarve entre Bensafim e Castro Marim custará 8,85 euros. As tabelas completas com o valor da taxa de portagem por troço estão disponíveis para consulta no portal da Infraestruturas de Portugal.

Brisa vai investir 64 milhões

No mesmo comunicado em que dá conta dos aumentos, a Brisa anuncia a intenção de investir 64 milhões de euros na sua rede durante o ano de 2018 – um investimento que representa um crescimento superior a 10% face a 2017, e que se destina “à realização de obras para melhoria dos níveis de serviço prestado, ao nível da segurança e conforto de quem viaja nas autoestradas”.

Dos investimentos previstos para 2018, a concessionária destaca o alargamento da A4 – Auto-estrada Porto/Amarante, entre Águas Santas (A3/A4) e Ermesinde, e as beneficiações de pavimento dos sublanços Leiria - Pombal (A1), Coimbra Norte (A1/A14) - Mealhada (A1) e Almada - Fogueteiro (A2).

