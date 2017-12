Fim dos condicionamentos dos sorteios das competições profissionais de futebol (com excepção da geográfica relacionada com a segurança), o mesmo número de câmaras utilizadas no videoárbitro em todos os jogos disputados em determinado estádio, um máximo de seis jogadores emprestados por um clube a outros do mesmo escalão e apenas um futebolista a cada emblema, a isenção do pagamento de taxas televisivas para os clubes da II Liga, enquanto os da I Liga passarão a pagar de acordo com os seus rendimentos operacionais e agravamento das sanções aplicadas a dirigentes desportivos reincidentes.

Foram estas as alterações aprovadas nesta sexta-feira pela maioria dos clubes presentes na Assembleia Geral (AG) da Liga e que entrarão em vigor na próxima época desportiva. Propostas que mereceram o desacordo de Sporting e FC Porto, ambos representados na AG pelos seus respectivos presidentes que abandonaram a reunião antes do seu final. O líder “leonino” ameaçou mesmo vir a impugnar a assembleia.

Recorrendo ao Facebook, Bruno de Carvalho teceu críticas à forma como as coisas decorreram. “Esta AG feita à pressa, que aconteceu depois do ‘ultimato’ da FPF para a Liga reunir até ao final do ano, foi claramente uma manipulação política, nada teve a ver com futebol, e, para além da insensatez de ser marcada no último dia útil do ano em que, ainda por cima, tem vários jogos marcados”, começou por declarar Bruno de Carvalho. O líder “leonino” censurou as propostas do grupo de clubes que se tem vindo a reunir sem a presença dos chamados “grandes” — “este auto-denominado G15 - 3, decidiu substituir-se à Liga e fazer propostas directamente numa AG, mas numa total hipocrisia, que denunciei in loco, ‘apelando ao diálogo’ quando nunca o quiseram — e anunciou a suspensão da participação sportinguista na actual direcção da Liga.

Também Pinto da Costa lamentou o que apelidou de falta de diálogo. “Nós entendemos que a Liga, sendo a casa dos clubes, é o local ideal para dialogar, mas ao não aceitarem nenhuma proposta da nossa parte parecem que não querem diálogo, então marquem eleições”, afirmou.

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, foi o mais contundente a reagir a estas críticas. “Acho graça. As propostas do FC Porto para serem discutidas foram correções de gralhas que nada têm a ver com as nossas propostas. Têm a ver com os regulamentos que já estão em vigor e nenhuma delas colide com as propostas que aqui apresentamos”, começou por dizer antes de contra-atacar: “Hoje fez-se história no futebol português. Pela primeira vez, os clubes olharam para aquilo que nos pode unir e o que nos pode unir é discutir propostas concretas para um futebol mais justo. Foi isto que aconteceu desde que o grupo G15 começou a reunir-se. Fez-se história e tenho de dar os parabéns aos meus colegas de direcção dos clubes do G15 porque sofreram uma pressão e uma forma de coacção para que estas propostas não fossem aprovadas e a AG não se realizasse. Pela primeira vez na história os clubes mostraram que querem estar independentes e querem discutir o futebol em conjunto e não a três, dois ou quatro”.

