O trajecto do Benfica na Taça da Liga 2017-18 fez-se sem uma única vitória. Nesta sexta-feira, no Estádio do Bonfim, o melhor que os “encarnados” conseguiram foi minimizar estragos, com um empate diante do V. Setúbal (2-2) que fecha uma participação inglória na competição. Os sadinos, que já tinham o apuramento garantido para a final-four, continuam a dar sinais de recuperação.

Já pouco havia em jogo na 3.ª jornada do Grupo A. O Vitória já estava qualificado, o Benfica já estava eliminado. Rui Vitória aproveitou o contexto para promover uma revolução na equipa e não se deu bem. Em 4x3x3, com Samaris, Filipe Augusto e João Carvalho no tridente do meio-campo, os “encarnados” tiveram 10 minutos iniciais interessantes e depois eclipsaram-se até ao final do primeiro tempo.

Positivo/Negativo Positivo João Carvalho O mais esclarecido do Benfica, com capacidade para descongestionar o jogo. E o lance que dá origem ao golo de Seferovic é magistral.

Positivo Vasco Fernandes Um par de cortes decisivos na área sadina e um golo pleno de oportunidade. Negativo Eliseu Uma exibição paupérrima, especialmente no primeiro tempo, repleta de más decisões com bola e de erros de posicionamento. No lance do primeiro golo, ofereceu um canto ao adversário.

Negativo Rafa Empenho não lhe falta, mas continua a falhar no momento da decisão.

Negativo Samaris Lento na execução, errático no passe, impetuoso como sempre.

PUB

PUB

Aproveitou o Vitória para pôr a nu as fragilidades do adversário nas bolas paradas defensivas, um problema que parece insolúvel: aos 31’, Vasco Fernandes marca na sequência de um canto num lance em que as “águias” são duplamente punidas, com um golo e a saída de Svilar — o belga bateu com a cabeça no poste e teve de ser substituído por Bruno Varela.

Na primeira intervenção do ex-guarda-redes do V. Setúbal, 2-0. Livre indirecto e cabeceamento oportuno de Pedro Pinto, aproveitando o timing de saída errado de Varela. Um caso patológico nos lances de estratégia defensivos, para Rui Vitória resolver.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com os dois centrais em evidência no plano ofensivo, restava ao sadinos manter a organização e a eficácia no sector mais recuado na segunda parte. Mas o Benfica entrou com mais agressividade e rapidamente chegou ao empate: aos 52’, Seferovic só teve de encostar, após uma jogada magistral de João Carvalho; aos 58’, Rúben Dias aproveitou uma bola parada para capitalizar uma assistência de Zivkovic.

Foi o máximo que os "encarnados" conseguiram espremer do seu esforço, porque entretanto José Couceiro deu mais profundidade ao flanco direito e condicionou a saída de bola do rival, obrigando-o a construir por dentro, com o meio-campo sadino a ganhar a maioria dos duelos.

Contas feitas, três pontos na Taça da Liga para o Benfica, que não aproveitou o mote para elevar os índices de confiança com vista ao derby com Sporting, na próxima quarta-feira. Para o V. Setúbal, a retoma está à vista. E a carreira na Taça da Liga terá pelo menos mais um episódio.

PUB