Já foi o tempo em que o Sporting ameaçava jogar com os juniores na Taça da Liga. Não é o que tem acontecido esta época e não foi o que aconteceu nesta sexta-feira, no Restelo. Para o último jogo do ano e a quatro dias da visita à Luz, Jorge Jesus recorreu a quase toda a sua primeira equipa para conseguir, frente ao Belenenses, o empate (1-1) que chegou para os “leões” se qualificarem para a final a quatro de uma competição que nunca ganhou. O Sporting seguiu em frente com cinco pontos, tal como o Marítimo, mas a beneficiar de uma melhor diferença de golos e fica agora à espera do seu próximo adversário, que irá sair do Grupo D.

Tanto Jesus como Domingos Paciência olharam para esta Taça da Liga como um bom prémio a justificar um investimento considerável, e nenhum deles fez poupanças, também para reabituar os jogadores à competição depois da paragem de Natal. Só Gelson Martins ficou de fora do “onze” entre os habituais no Sporting, enquanto o Belenenses apresentou-se com uma frente de ataque bastante numerosa, com Fredy e Diogo Viana a alimentarem o ponta-de-lança Maurides.

Positivo/Negativo Positivo Acuña Já estava a ser um dos melhores do Sporting no Restelo e deu côr à exibição com um grande golo de pé direito (ele que é canhoto) numa grande jogada individual, isto numa altura em que já estava a jogar a defesa-esquerdo. Antes teve um desentendimento com Coentrão que William rapidamente sanou. Negativo Coates Não foi uma grande noite para o central uruguaio. Para além do autogolo, foi protagonista das melhores oportunidades do Belenenses, mas valeu-lhe a inépcia de Maurides no ataque dos “azuis” do Restelo.

Negativo Maurides Teve duas grandes hipóteses de golo mas, em ambas, sozinho frente a Patrício, falhou espectacularmente.

O nevoeiro dificultou um pouco a visão e as festas também emperraram um pouco as dinâmicas colectivas, tudo a contribuir para uma primeira parte intensa, táctica e equilibrada, mas pouco espectacular. A maior animação estava guardada para a segunda parte e, com o nevoeiro bem menos denso, foi o Belenenses a ter a primeira hipótese para inaugurar o marcador — Maurides falhou, com um remate com a canela que saiu por cima da baliza de Rui Patrício.

Depois de uma resposta com remates de perigo relativo de Mathieu e Bruno Fernandes (e uma escaramuça entre Acuña e Coentrão pelo meio que obrigou William Carvalho a impor a sua autoridade de capitão), o Sporting conseguiu chegar ao golo aos 74’. Acuña ganhou uma bola no meio-campo avançou até à entrada da área do Belenenses e, com o pé direito disparou sem qualquer hipótese para o guarda-redes Filipe Mendes.

Mas dois minutos depois, a bola estava a entrar na baliza de Patrício, com um autogolo de Coates após cruzamento de Florent. O empate ainda servia ao Sporting, o Belenenses precisava de ganhar e esteve perto do 2-1, quando Coates deixou passar Maurides. Só que o brasileiro atrapalhou-se. O resultado já não se alterou e o Sporting fechou o ano com um apuramento e continua invencível nas provas nacionais. A Luz será a próxima paragem.

