O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) vai deixar de enviar cartas aos doentes a informar e a relembrar as datas de consultas. A partir de 1 de Janeiro estas comunicações passam a ser feitas “exclusivamente pelo serviço de mensagens escritas” nos telemóveis (SMS). Unidade pede aos utentes que actualizem os contactos telefónicos.

PUB

O projecto-piloto arrancou em Outubro, “como uma das medidas que contribuem para a redução de utilização do papel no Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, explica o CHBM em comunicado.

“Para que possa receber as convocatórias e os avisos para as consultas externas é importante que tenha o seu contacto telefónico sempre actualizado”, alerta o centro hospitalar, referindo que a actualização pode ser feita nos serviços de consulta externa, urgências, gabinete do utente, núcleo de informação e acompanhamento, área de gestão de doentes e secretariados dos serviços de internamento dos hospitais Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) e do Montijo.

PUB

O PÚBLICO contactou o centro hospitalar para saber quantos SMS e qual a percentagem de doentes que foi abrangida pelo projecto-piloto e qual o grau de eficácia da medida, aguardando por uma resposta.

PUB