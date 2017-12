O Presidente da República vai ser operado esta quinta-feira de urgência a uma hérnia umbilical e por isso desmarcou toda a agenda do dia, preenchida com audiências a agentes da Justiça. Foi também desmarcada toda a agenda até 1 de Janeiro, incluindo as deslocações a concelhos afectados pelos incêndios de Outubro no dia de Ano Novo.

De acordo com uma nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado "foi esta tarde internado no Hospital Curry Cabral para ser operado a uma hérnia umbilical". "Esta operação estava há muito prevista para o início de Janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por ter encarcerado", explica a mesma nota. Que explicita: "O chefe do Estado cancelou, por isso, toda a agenda de hoje, bem como as dos próximos dias, incluindo as deslocações previstas para 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, à área da tragédia de Outubro".

A Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP) foi, por isso, avisada o cancelamento da audiência apenas 20 minutos antes da hora marcada, 13 horas, e que seria a primeira da agenda presidencial do dia.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto para hoje receber a Associação de juízes, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Sindicato dos Funcionários Judiciais e Sindicato dos Oficiais de Justiça, com o Pacto de Justiça em cima da mesa.

