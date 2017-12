O jornalista Nicolau Santos, actualmente director-adjunto do semanário Expresso, será o novo presidente da Agência Lusa a partir de Fevereiro.

O nome escolhido pelo Governo foi confirmado ao PÚBLICO pelo gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. A substituição ocorrerá no final de Fevereiro, na Assembleia Geral de accionistas, quando a actual gestora Teresa Marques apresentar as contas de 2017.

Teresa Marques avisou na passada semana os trabalhadores da agência que deixará a empresa quando houver uma nova administração e na mesma carta teceu críticas à tutela que, disse, se remeteu ao "total silêncio" desde Setembro, não dando resposta a pedidos de reunião, por exemplo. Além disso, a presidente lamentava o adiamento sucessivo, desde 2015, da estratégia de crescimento da agência assim como os entraves financeiros que o Governo foi colocando sucessivamente, formal e informalmente, nomeadamente com "regras complexas de autorização" de despesa que deixaram a agência em suspenso em questões como a contratação de trabalhadores ou o investimento na rede de correspondentes no estrangeiro.

Nicolau Santos vem do segundo maior accionista privado da Lusa. O Estado detém 50,14% da empresa, a segunda quota (23,36%) pertence à Global Media Group (que detém o Diário de Notícias e a TSF, entre outros títulos), e a Impresa (dona da SIC, Expresso, Visão) é dona de 22,35%. A escolha do vice-presidente não-executivo e dos três vogais (também eles não-executivos) será feita pelos accionistas. O restante capital está dividido pela NP- Notícias de Portugal (2,72%), PÚBLICO (1,38%), RTP (0,03%), Diário do Minho (0,01%) e O Primeiro de Janeiro (0,01%).

Há duas semanas, Nicolau Santos anunciara à redacção do Expresso que tencionava deixar as funções de director-adjunto do semanário no final deste ano. Em comunicado divulgado internamente dizia que se manteria como comentador da SIC Notícias, canal onde também permanecia como moderador do programa Expresso da Meia-Noite.

O jornalista, que é director-adjunto do Expresso desde 2006, foi director do PÚBLICO entre Outubro de 1996 e Setembro de 1997, tendo antes dirigido o Diário Económico e o Semanário Económico entre 1994 e 1996. Em Março de 1998 assumiu o cargo de sub-director do Expresso, passando oito anos depois a adjunto. Começara a sua carreira de jornalista no Jornal de Notícias, em 1978, e passou depois pelo O Jornal.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia, é nesta área que mantém colaborações como comentador fora da Impresa, como na Antena 1 ou na revista da Ordem dos Economistas, e ainda como membro do Barómetro de Inovação da COTEC Portugal.

Durante o processo de escolha do Governo estiveram outros nomes em cima da mesa para integrar a equipa de gestão da Agência Lusa, parte deles ligados à comunicação social, como o do actual provedor do espectador da RTP e antigo administrador da Lusa entre 1998 e 2002, Jorge Wemans; à investigação em media, como o professor catedrático do ISCTE Gustavo Cardoso; e à cultura, como os casos dos antigos ministros Gabriela Canavilhas e João Soares.

