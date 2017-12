O republicano Roy Moore interpôs nesta quarta-feira uma acção judicial para impedir que o democrata Doug Jones seja oficialmente declarado vencedor das eleições para o Senado no Alabama, um lugar que contra todas as previsões arrebatou a 13 de Dezembro por uma diferença de cerca de 20.000 votos. Ganhou com 49,9% dos votos contra 48,4% de Moore.

O intervalo que separa os dois candidatos é superior ao meio ponto percentual que obrigatoriamente conduz à recontagem de votos, mas numa primeira reacção, o republicano tinha já dado a entender que estaria a preparar uma reclamação para contestar o resultado. “Quando os números são tão próximos quer dizer que ainda não acabou”, disse.

Concretizou a ameaça na véspera de Jones ser declarado o vencedor oficial num Estado que desde 1992 sempre pertenceu aos republicanos. Segundo os advogados de Moore ter-se-ão registado irregularidades em 20 lugares de votos, exigindo por isso que seja aberta uma investigação quanto à alegada fraude eleitoral e convocadas novas eleições.

A acção judicial tem como objectivo “preservar a evidência de uma potencial fraude eleitoral e adiar a certificação das eleições especiais no Alabama pelo secretário de Estado John Merrill até que seja concluída a investigação”, especificaram os advogados de Moore.

Em declarações à agência Associated Press, Merrill indicou nesta quarta-feira que não tencionava adiar a certificação do vencedor. “Não vai existir adiamento e Doug Jones será declarado vencedor [na quinta-feira] às 13 horas e prestará juramento a 3 de Janeiro”, disse Merrill.

Nas redes sociais vários grupos conservadores têm insistido que eleitores negros de outros Estados se deslocaram ao Alabama para votar do democrata Doug Jones, mas o secretário de Estado indicou que até ao momento ainda não foram apresentadas provas respeitantes a uma fraude eleitoral, mas garantiu que qualquer queixa apresentada por Moore será investigada.

Este antigo juiz manteve uma distância de mais de cinco pontos em relação ao seu adversário democrata até meados de Novembro. Mas após a publicação pelo The Washington Post de notícias que davam conta de no passado ter abusado de quatro adolescentes, o próprio Partido Republicano distanciou-se da sua candidatura, que manteve contudo o apoio entusiástico de Donald Trump. O Presidente dos EUA veio a terreno, fazendo comícios pelo candidato e chamando mentirosas às mulheres que o acusavam de abusos sexuais, mas também ele acabou por se distanciar quando foi conhecida a derrota de Moore. “Sempre disse que Roy Moore não conseguiria ganhar uma eleição geral e tinha razão! Ele trabalhou muito, mas estava tudo contra ele”, escreveu no Twitter.

