O treinador do Arsenal, o francês Arsène Wenger, igualou nesta quinta-feira o recorde de Alex Ferguson de 810 jogos na Premier League, ao sentar-se no banco no terreno do Crystal Palace, em jogo da 20.ª jornada do campeonato inglês.

Incluindo todas as competições, Wenger, que tem contrato até Junho de 2019, dirigiu 1193 jogos desde que chegou ao clube londrino em Outubro de 1996.

Além dos seus 810 jogos da Premier League, criada em 1992, Alex Ferguson esteve em 223 encontros da antiga primeira divisão, o que eleva para 1033 o número de partidas no escalão de elite. O escocês foi treinador do Manchester United entre 1986 e 2013.

Sob o comando de Wenger, os gunners ganharam três títulos de campeão, quatro edições da Taça de Inglaterra, cumpriram uma época sem derrotas na Premier League (2003/04) e chegaram à final da Liga dos Campeões em 2006, perdendo para o FC Barcelona.

De 2007 em diante, o Arsenal não voltou a conquistar o campeonato, contentando-se com o triunfo na Taça de Inglaterra em 2014, 2015 e 2017, e falhou a qualificação para a Champions na época passada.

O dia especial de Wenger foi assinalado por um triunfo, por 3-2.

Shkodran Mustafi inaugurou o marcador em Selhurst Park, aos 25 minutos, e fixou o resultado ao intervalo, mas o domínio inconsequente do Arsenal seria punido no início da segunda parte, quando Andros Townsend repôs a igualdade, aos 50.

O caminho da vitória seria apontado pelo chileno Alexis Sanchez, que fez o 2-1 aos 62 minutos, com um tiro seco em plena área, antes de anotar o terceiro aos 66, após um passe longo e preciso de Wilshere, dominando com a coxa e rematando de pronto.

Mas o Arsenal não acabou o encontro de forma tranquila, porque o Crystal Palace, ainda reduziu a diferença, aos 89 minutos, por James Tomkins.

