No dia 17 de Dezembro, Jorge Jesus aproveitou a conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo do Sporting sobre o Portimonense, para o campeonato, para pedir ao presidente do clube “duas ou três prendas de Natal”. Na mira do treinador dos “leões” estava (e está) o reforço do plantel, para lidar com as quatro frentes competitivas que a equipa terá de enfrentar em 2018. E Bruno de Carvalho foi sensível ao apelo, tendo já assegurado pelo menos dois reforços, para oficializar no mercado de transferências de Janeiro.

PUB

Jorge Jesus não foi explícito no que respeita às posições que considera mais deficitárias no plantel, mas já tinha deixado a entender que Doumbia não encaixa na ideia de jogo que tinha projectado para uma dupla com Bas Dost e que um acrescento de qualidade ao meio-campo também seria visto com bons olhos. Estas duas (potenciais) dores de cabeça estão perto de ser resolvidas, com as contratações do criativo Rúben Ribeiro, ao Rio Ave, e o empréstimo do avançado Luciano Vietto, que pertence aos quadros do Atlético de Madrid.

A confirmação do negócio com os “colchoneros” chegou nesta quinta-feira, pela voz do conselheiro delegado do clube, Miguel Ángel Marín: “Alcançámos um acordo com o Sporting para o empréstimo com opção de compra. Estamos à espera que o jogador aceite. O director desportivo, quando falou com ele, confirmou a sua predisposição para sair por cedência”, explicou.

PUB

Com 24 anos, Vietto não tem conseguido impor-se no Atlético de Madrid, que o resgatou em 2015 ao Villlarreal, a sua plataforma de afirmação na Europa. O argentino tanto pode jogar como ponta-de-lança como fazer as vezes de segundo avançado, cenário que permitirá a Jorge Jesus compatibilizá-lo com Bas Dost, no 4x4x2 habitual do Sporting.

Embora não haja confirmação oficial, a imprensa espanhola aponta para um negócio futuro de 10 milhões de euros, caso o Sporting decida accionar a opção de compra no final do contrato.

Situação diversa é a de Rúben Ribeiro, um elemento que no actual 4x2x3x1 do Rio Ave também serve de apoio directo ao ponta-de-lança, o que significa que, no limite, também poderá actuar como segundo avançado, se Jesus o entender. Mas é a partir de zonas mais recuadas e em progressão que o médio nascido no Porto causa mais desequilíbrios na estrutura defensiva contrária.

Aos 30 anos, e depois de várias épocas a espalhar bom futebol por emblemas como o Leixões, o Boavista e agora o Rio Ave, Rúben Ribeiro prepara-se para o maior salto da carreira, com um contrato válido até Junho de 2020. O negócio deverá fazer-se por cerca de 400 mil euros e incluir um jogador a ser cedido à equipa de Vila do Conde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Sporting ganha, assim, mais um concorrente de peso para um meio-campo que, ao intocável William, tem juntado essencialmente Bruno Fernandes, Battaglia ou Bruno César. Mas há outro reforço de monta no horizonte próximo dos “leões” para este sector: Wendel, “volante” de 20 anos do Fluminense que tem sido associado ao FC Porto nas últimas semanas. Nesta quinta-feira, o jogador era dado como muito próximo de Alvalade, depois de um atraso nas negociações com o Paris Saint-Germain — emblema que, posteriormente, o emprestaria aos “dragões”.

A confirmar-se a transferência, o Sporting ganha um elemento capaz de acelerar o jogo graças à rapidez das decisões que toma e à precisão com que coloca a bola. E um jogador com capacidade para atacar e defender com rigor.

Depois de um Verão com contratações que acrescentaram muito à equipa — Jérémy Mathieu, Fábio Coentrão, Marcos Acuña e Bruno Fernandes são os exemplos mais óbvios —, o Sporting quer evitar a quebra de rendimento de outras épocas e manter-se vivo em todas as competições. E está a fazer o trabalho de casa a tempo e horas.

PUB