O ano passado, na sua estreia no Orange Bowl International Golf Championship, Pedro Lencart foi 12.º. É um dos majors internacionais de boys (sub-18) – já foi ganho por Tiger Woods, entre outros nomes sonante do golfe não só masculino como feminino – e realiza-se anualmente em quatro voltas no Biltmore Golf Course (Par-71), do Biltmore Hotel Miami Coral Gables, em Miami, Florida, Estados Unidos da América.

Este ano, o prodígio português do CG Miramar, de 17 anos, repete a presença apresentando-se com o estatuto de campeão do British Boys Amateur Championship, um dos dois mais importantes torneios mundiais de boys, a par do US Junior Amateur, mas fazer melhor do que em 2016 não será fácil: duas voltas decorridas, partilha o 28.º lugar (entre 58 participantes) com mais três jogadores, somando 145 (74-71), 3 acima do par.

Na prova feminina, dá-se a estreia da portuguesa Sara Gouveia, do Clube Laranjas da Quinta do Lago. Tal como Pedro Lencart em boys, é a campeão nacional de girls. Ontem estava num excelente 9.º lugar após score inaugural de 72 (+1), mas hoje marcou 80 descendo 17 posições para ficar empatada em 26.ª, com 152 (+10). Esteve muito bem nos primeiros 9 buracos, concluídos com 35 pancadas (par), mas no back nine marcou 45, com três duplos bogeys e um triplo.

Em girls, entre 43 concorrentes, lidera a inglesa Lily May Humphries com 136 (69-67), 6 abaixo do par, o que lhe dá uma vantagem de quatro shots sobre a mexicana Cory Lopez (71-69) e a japonesa Goto Miyu (72-68).

Em boys, estende-se o domínio estrangeiro, com holandês Jerry Ji a comandar com 129 (64-65), 13 abaixo do par. Seguem-se o belga Adrien Dumont de Chassart (69-64) e o dinamarquês Nicolai Hojgaard (67-66), ambos com 133 (-9).

