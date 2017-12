Do videoárbitro aos empréstimos, G15 leva cinco propostas à AG da Liga de clubes

O G15, grupo de clubes da I Liga de futebol que não inclui os três "grandes", definiu nesta quarta-feira cinco propostas a apresentar na Assembleia Geral da Liga, incluindo mudanças no regime dos empréstimos de jogadores e melhorias no videoárbrito.

PUB

Em reunião que decorreu em Vila Nova de Gaia com a presença de dez clubes, entre os quais estavam o Leixões e o Académico de Viseu (II Liga), na condição de observadores, ficou decidido apresentar uma proposta que limita a seis o número de jogadores que um clube pode emprestar a outros do mesmo campeonato e impede que ceda mais do que um a cada clube.

A proposta, a apresentar na sexta-feira, defende ainda que o clube cessionário não pode receber, no total, mais do que três jogadores de outros clubes do mesmo campeonato, nem mais do que um jogador de cada clube do mesmo campeonato.

PUB

Outra norma passa pela melhoria do sistema de videoárbitro, designadamente com a instalação do mesmo número de câmaras em todos os jogos.

Os clubes vão ainda apresentar uma proposta para alterar as taxas de transmissão televisiva, bem como determinados castigos, propondo, por exemplo, que um clube seja sancionado com a perda de um a dois pontos quando um dirigente ou delegado for sancionado três vezes na mesma época desportiva.

O grupo de clubes da I Liga, à excepção de Benfica, FC Porto e Sporting, vai ainda apresentar uma proposta para o fim do sorteio condicionado do calendário de jogos da I Liga.

No final da reunião, Carlos Pereira, presidente do Marítimo, referiu que saíram deste encontro "notas muito positivas".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"São cinco medidas que vêm beneficiar o futebol português. Mas isto é o princípio do longo caminho que queremos percorrer", referiu o dirigente, confiante da boa aceitação na assembleia geral da Liga.

"Nós não iríamos fazer propostas à Liga em assembleia geral se não tivéssemos a certeza de que todos os clubes que aqui estiveram estão disponíveis para votar favoravelmente", concluiu.

Nesta reunião destaque ainda para a primeira presença do Moreirense, enquanto Portimonense e Vitória de Setúbal voltaram a não estar presentes.

PUB