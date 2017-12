A popular aplicação de mensagens WhatsApp vai deixar de funcionar em versões antigas dos sistemas operativos iOS (que equipa os iPhone) e Android, bem como nos Windows Phone mais antigos e em todos os BlackBerry, anunciou a empresa.

PUB

O WhatsApp tem mais de 1200 milhões de utilizadores em todo o mundo e é propriedade do Facebook, que também é dono do Instagram e que tem a sua própria aplicação de mensagens, o Facebook Messenger.

No caso do Android, o WhatsApp vai deixar de ser suportado nas versões anteriores à 2.3.3, que foi lançada em 2010. Isto não significa que não haverá novos desenvolvimentos compatíveis com aquelas versões e a empresa avisa que a aplicação poderá deixar de funcionar a qualquer momento. Os telemóveis com versões do Android entre a 2.3.3 e a 2.3.7 poderão continuar a usar o WhatsApp até 2020. A versão do sistema operativo pode ser verificada nas definições do aparelho.

PUB

A aplicação vai também deixar de suportar o iOS6 (lançado em 2012), e os Windows Phone 7 e 8. Continuará a funcionar nas versões mais recentes.

Já os sistemas operativos dos BlackBerry, mesmo os mais recentes, vão agora ficar de fora da lista de plataformas suportadas pela aplicação. A marca canadiana, outrora popular, está praticamente esquecida pelos consumidores.

PUB