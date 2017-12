O PSD prepara-se para escolher um novo líder, optando entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio. Não sou um participante na escolha, mas, tratando-se do partido mais votado nas últimas eleições legislativas, é naturalmente uma decisão que tocará a todos nós. Apesar de procurar acompanhar com alguma atenção jornais e televisões, devo dizer que continuo a saber pouco sobre os seus projectos e até diferenças substantivas, para além das ideias vulgas.

PUB

E quais são estas, para a minha fraca atenção? Espero não cometer grandes injustiças, mas só me recordo das que seguem.

Rui Rio gosta de carros, ganhou fama de autarca teimoso e fazia finca-pé com Pinto da Costa – não faço ideia se com razão – e tem aura de ser poupado nos gastos de dinheiro público, não sei se com resultados para além dos contabilísticos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Santana Lopes foi secretário de Estado da Cultura num momento em que escritores eram censurados pelo seu Governo, foi episódico primeiro-ministro e, como me disse na altura um seu destacado companheiro de partido, “abriu um bar na residência oficial” – o que, helás, nunca comprovei –, gosta de falar de um PPD/PSD e provavelmente nunca enriquecerá com a política, não fazendo eu ideia se sequer o tenta ou não. Parece ser mais divertido do que Rui Rio, mas Rio pode ser até ser um pândego de fino humor em privado. Isto é mais importante do que parece, porque uma vez por outra era saudável ter um líder político com humor a sério e não apenas conjunturalmente risível, o que todos serão mais cedo ou mais tarde, porque isso vem com a função.

Assim, confesso a minha notória incapacidade de escolha e, portanto, felizmente não sou militante do PSD. Porque também não faço ideia de algumas coisas. Por exemplo, o que quer dizer em concreto Rui Rio quando diz que “é preciso um novo 25 de Abril” ou, uma novidade de estrondo, fazer reformas estruturais no país. Ou o que pensa Santana Lopes quando afirma, como sua causa política e seguramente de todas as candidatas a Miss Mundo, que devemos “acreditar “em nós próprios e termos convicção a defender o que somos (…) e o que sonhamos” e se efectivamente acredita na simplicidade mística – verdadeiro êxtase de Santa Teresa de bancário ansioso à mesa do café –, tão bem demonstrada entre 2011 e 2015 pelo seu próprio partido, de que “quanto mais reduzirmos o peso do Estado, mais poderá crescer a economia”.

Provavelmente não se ganham eleições partidárias com grandes ideias. Admito isso. Deve ser mais importante – decisivo! – seduzir dirigentes locais, arregimentar os seus sindicatos de votos, fazer continhas e pagar quotas. Mas também não era preciso ofender as pessoas…

PUB