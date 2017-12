Os Estados Unidos anunciaram um corte de 285 milhões de dólares (aproximadamente 240 milhões de euros) na sua contribuição para o orçamento das Nações Unidas, depois de 128 países terem condenado a decisão norte-americana de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

No comunicado divulgado a 24 de Dezembro, a delegação dos Estados Unidos junto das Nações Unidas explica ter chegado a acordo para reduzir a sua participação no orçamento em 285 milhões de dólares, cerca de 240 milhões de euros, como forma de terminar com os benefícios que a comunidade internacional ganhou da "generosidade americana" e apontando “ineficácia e despesas excessivas” à organização.

Ainda antes de anunciarem o corte nas contribuições, os EUA já tinham ameaçado que reduziriam a ajuda a quem condenasse a mudança da embaixada americana em Israel.

Este é um corte que será sentido no orçamento das Nações Unidas, uma vez que os EUA são o seu maior contribuinte. De acordo com os números citados pelo Guardian, a contribuição norte-americana representa 22% do total. Contas feitas, em 2017, Washington financiou 1,2 mil milhões dos 5,4 mil milhões de dólares do orçamento anual das Nações Unidas.

“A ineficiência e o excesso de gastos das Nações Unidas são bem conhecidos. Não deixaremos mais que a generosidade do povo americano seja aproveitada sem controlo”, afirmou a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, num comunicado emitido três dias depois de a Assembleia-Geral das Nações Unidas ter condenado a mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém.

A votação foi aprovada por 128 países apesar de ameaças do Presidente norte-americano, mas teve nove votos contra e 35 abstenções. Para além dos Estados Unidos e de Israel, a resolução foi igualmente rejeitada por Guatemala, Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau e Togo.

Este domingo, também o Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, afirmou que deu instruções para alterar a morada da embaixada para Jerusalém. Dois dias depois, o primeiro-ministro de Israel afirmou que pelo mais dez países seguirão a decisão de Trump e Morales.

A mudança da localização da embaixada dos EUA é encarada como um sinal concreto de que o país reconhece a Israel o direito de ter Jerusalém como capital "eterna e indivisível", ignorando a pretensão dos palestinianos a terem como capital de um futuro Estado em Jerusalém Oriental.

