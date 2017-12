Para não criar falsas expectativas, quando foi anunciado um défice de apenas 0,3% nos primeiros nove meses do ano, o Governo deixou logo o aviso que, no final do ano, haveria factores negativos a condicionar a execução orçamental e a colocar o défice mais próximo daquilo que estava previsto. Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças começaram já a confirmar essa expectativa.

O boletim mensal publicado pela Direcção Geral do Orçamento revela, num cenário em que se confirma a acentuada redução do défice em 2017 face ao ano anterior e o muito provável cumprimento da meta definida para o total do ano, que se registou em Novembro uma aceleração da despesa pública, à medida que se começaram a sentir os efeitos da alteração este ano do calendário de pagamento do subsídio de Natal aos funcionários públicos.

No total, o défice das Administrações Públicas ascendeu, durante os primeiros 11 meses deste ano, a 2084 milhões de euros, o que representa uma melhoria do saldo de 2326 milhões de euros face ao mesmo período de 2016.

Este corte a menos de metade do défice é explicado pelo facto de a receita ter crescido 4,3% em termos homólogos, ao passo que a despesa aumentou apenas 0,8%.

Se em relação à despesa, o resultado é em tudo semelhante ao que se registava no final de Outubro (crescimento de 4,2%), no que diz respeito à despesa registou-se uma aceleração, já que nos primeiros dez meses do ano a variação era ainda nula.

A explicação para esta variação, que coloca a evolução da despesa mais próxima daquilo que foi previsto no Orçamento do Estado, está no facto de, este ano, ao contrário do que aconteceu em 2016, ter sido em Novembro que foi efectuado o pagamento de metade do subsídio de Natal aos funcionários públicos (pago em duodécimos em 2016) e do 13º mês das pensões do sistema da Caixa Geral de Aposentações. Isto fez com que as despesas com pessoal passassem a registar um crescimento de 2,9% até ao final de Novembro, quando até ao final de Outubro cresciam apenas 0,2%.

Para Dezembro, é ainda de esperar mais alguns destes efeitos negativos, que poderão conduzir a nova aceleração da despesa, nomeadamente, o pagamento de metade do 13º mês dos pensionistas da Segurança Social.

Ainda assim, tendo em conta aquilo que aconteceu durante os primeiros 11 meses do ano - com a receita fiscal a aproveitar o crescimento da economia para crescer 5,5% e a despesa a manter-se dentro dos níveis previstos - torna-se ainda mais evidente que o Executivo está a caminhar para um valor do défice no final do ano em linha (e provavelmente abaixo) com aquilo que foi orçamentado. No comunicado de apresentação da execução orçamental de Novembro, os responsáveis do Ministério das Finanças reafirmam a ideia, várias vezes expressa nos últimos meses de que “a evolução do défice ao longo do ano garante, pelo segundo ano consecutivo, o cumprimento dos objectivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado”.

Os dados revelados esta quarta-feira pela DGO foram calculados numa óptica de caixa (contabilidade pública). Os dados em contabilidade nacional (óptica do compromisso) - e que são os usados no cálculo do défice que é reportado a Bruxelas - são neste momento conhecidos apenas até ao final do terceiro trimestre. O INE revelou na semana passada que o défice nos primeiros nove meses do ano foi de 0,3% do PIB, um resultado bastante melhor do que o objectivo de 1,5% traçado pelo Governo no início do ano.

Entretanto, o Governo já reviu em baixa essa projecção. António Costa e Mário Centeno dizem agora que o défice deverá ficar abaixo de 1,3% do PIB, o que constituirá um novo mínimo desde 1974.

