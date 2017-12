Um golo de Raheem Sterling permitiu ao Manchester City obter a 18.ª vitória seguida na Premier League e consolidar a liderança na classificação, na qual já ostenta uma vantagem de 15 pontos. A equipa de Pep Guardiola venceu no terreno do Newcastle (0-1) e tirou partido do empate da véspera cedido pelo Manchester United, de José Mourinho, diante do Burnley.

A primeira parte teve sentido único (o Manchester City teve 83% de posse de bola nos 45 minutos iniciais) e a equipa de Guardiola deu um recital atacante. A resistência do Newcastle durou até aos 31’, quando Sterling fez o golo após passe de De Bruyne. Os “citizens” já tinham então acertado duas vezes nos ferros da baliza de Elliot e ainda voltariam a fazê-lo mais uma vez, no segundo tempo. Apesar de ter equilibrado os acontecimentos na segunda parte, a equipa de Rafa Benítez não evitou a nona derrota nos últimos 11 jogos a contar para o campeonato.

Em Itália, o Milan bateu o Inter no primeiro derby della Madonnina na Taça de Itália em 18 anos graças a um golo de Cutrone no prolongamento. Os “rossoneri” marcaram encontro com a Lazio nas meias-finais.

