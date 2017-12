O bar e sala de concertos Cave 45, no Porto, vai fechar as portas depois da passagem de ano. O encerramento estava anunciado desde Outubro. Um dos sócios do espaço diz que fecho vai "abrir uma lacuna na música rock na cidade".

O encerramento gerou "muita especulação em relação às causas, algumas delas erradas", disse à Lusa Óscar Pinho. Principalmente, devido a uma petição online que procurava reverter a decisão – reúne actualmente cerca de 1500 assinaturas – e que apontava a reconversão do prédio numa unidade hoteleira como a razão do fecho.

"O fecho não se deve directamente à questão imobiliária. Segundo a petição, o Cave 45 iria ser transformado num hostel e isso não é verdade", referiu, até porque a "razão principal" é financeira, campo onde as coisas "não estavam a correr muito bem".

Apesar de "nunca ter gerado dívidas", os sócios "estiveram bastante tempo sem receber, não estava a compensar o esforço", apesar de "ironicamente, depois de saber que ia fechar, ter passado a correr bastante bem".

"Este período tem corrido muitíssimo bem, parece que as pessoas adoram funerais. A partir do momento em que anunciámos que íamos fechar, as coisas têm corrido muito bem", comentou Óscar Pinho, que, com Iolanda Pereira e Paulo Rodas Pereira, abriu o Cave 45.

A programação ligada ao rock, punk e metal, aliada a uma "localização excelente", fez com que o espaço se afirmasse desde a abertura, em Dezembro de 2014, e esses géneros musicais serão agora "uma lacuna" na cidade. "É verdade que nós preenchemos uma lacuna que existia no Porto e com o nosso fecho essa lacuna vai voltar a existir. Mas espero que abram outros sítios", resumiu.

Óscar Pinho explica que o próprio espaço lhes apresentou "algumas limitações", principalmente com a sala de baixo, "que sempre foi vista como mera sala de concertos e nunca rentabilizada depois deles", e com uma parte superior pequena.

"Muitas pessoas dizem que vão ter saudades do Cave 45, e eu acho que é verdade. Se estivesse do outro lado, também teria. É um espaço com condições razoáveis em termos de concerto, nem muito grande nem muito pequeno, e vieram cá coisas que vão na memória das pessoas. Ficaram na minha", reflectiu o também músico, que lembrou bandas para as quais o espaço podia ser "demasiado pequeno, mas que vieram cá".

A gerência, que não foi contactada para transpor o conceito do espaço para outro sítio ou para ser apoiada, nunca recorreu a patrocínios ou apoios.

Cães Vadios na despedida

A banda portuense Cães Vadios vai voltar aos palcos, 22 anos depois do último concerto, numa actuação marcada para quinta-feira. O concerto está integrado no ciclo "Rock and Roll Circus", uma "programação periódica" do Cave 45, explicou Óscar Pinho, que além de sócios do espaço portuense é também baixista dos Cães Vadios, cujo último concerto aconteceu em Outubro de 1995, nas Noites Ritual.

"Este concerto partiu do desafio de um amigo, que foi aceite. Mas é uma coisa efémera, não temos pretensões de voltar. Vai ser um concerto bastante curto, onde vamos tocar quatro temas", apontou o baixista do grupo. A noite contará ainda com Thee Magnets, o grupo vai actuar com Óscar Pinho, no baixo, Guilherme Lucas, guitarrista e único elemento que esteve na banda desde o princípio, Carlos Moura, que também integra os Thee Magnets, na bateria, e David Pontes, na voz.

Na sexta-feira, os Juseph sobem ao palco ao lado dos Muay, antes do regresso dos Peste & Sida ao espaço, no sábado, depois de terem actuado "no início da Cave".

Na noite de domingo para segunda-feira, de passagem de ano, a programação da última noite do Cave 45 incide num "concerto especial" dos amigos Hellcharge, dos lisboetas Roädscüm e dos espanhóis Black Panda, banda da Corunha que já passou pela casa portuense.

