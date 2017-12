A dinamarquesa Josefine Klougart (n. 1985) — que estava até agora inédita em português — é, desde há alguns anos, uma das vozes mais importantes da nova ficção europeia. Um de Nós Dorme é o seu terceiro livro (publicou cinco romances) e mereceu, sobretudo nos países escandinavos, críticas bastante elogiosas. Klougart inclui-se numa recente tendência das letras nórdicas que se poderá dizer de uma nova “seriedade”, e que se apoia na rejeição da tradicional ironia. Esta coragem de falar sinceramente, num registo muito poético, sobre a existência humana sem o autor se proteger por detrás de um escudo de sarcasmo e de distância, está também bem clara na obra da autora dinamarquesa — a literatura como uma investigação séria sobre o que realmente significa “ser humano”.

Em Um de Nós Dorme, uma jovem é abandonada por um homem com quem teve um caso amoroso, breve mas muito intenso. Essa perda fá-la recordar uma outra ligação mais longa e também falhada. “Estou apaixonada pelo homem errado. E ainda estou incessantemente a tentar abandonar uma pessoa que amo.” Mas a narrativa, ao mesmo tempo que recorda o passado amoroso, desenvolve-se no presente em redor de uma paisagem nevada que tem como centro a casa da infância. O sofrimento e a desilusão (apesar de ela olhar para estes sentimentos como necessários e inevitáveis) tornam-na numa espécie de mulher ‘desenraizada’ (talvez a expressão mais correcta seja ‘sem-abrigo’) existencial que procura a sua pertença ao mundo na paisagem da infância — essa pertença que parece ter sido apenas interrompida pelo amor. “Mas não foi à procura de consolo que vim para casa. Foi por causa das maçãs. Foi por isso.”

Um de Nós Dorme Autoria: Josefine Klougart

(trad. de Susana Janic)

Elsinore Ler excerto

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ela volta a casa dos pais, mas o regresso ao lar é impossível: assim como o é uma conciliação com um rosto estranho, pois nada está já nos mesmos lugares onde o deixámos há anos, nessa paisagem que se transformou no nosso lar durante a infância. “A paisagem não tem saudades tuas.” Esta aparente recusa da paisagem (ou a leitura que dela faz a protagonista) em voltar a ser o lar, como que provoca um progressivo deslocamento dessa ideia (lar, pátria, ou talvez a palavra mais correcta seja ‘Heimat’, em alemão, sem uma correspondência completa em português) para a memória desse relacionamento terminado. O romance vai-se desenvolvendo assim no imperativo do sofrimento e da beleza encontrada nas memórias daquilo que vai ser recordado. Um de Nós Dorme é uma história que parece querer insistir na importância da tristeza para descobrir a beleza e a necessidade do amor que permanecerá eterno em recordações. “Acho que preferia estar numa relação infeliz com outra pessoa do que nisto: estar sem o outro. Sem os olhos, para — bem, para quê, realmente. Para me fazer nascer. Todo o tempo nasce assim, num olhar. Antes nascer como uma estranha, outra do que isto, não nascer de todo.”

Quando a personagem regressa a casa, a mãe está doente e a morte estará próxima; o que acaba por sublinhar o desacerto da paisagem da infância, que por sua vez confirma a vida como um processo em perda contínua. Sendo esta uma narrativa poética dolorosa sobre o amor, a perda e o lamento, em que se constrói uma paisagem emocional vedada à esperança, é também uma história sobre reconciliação com o que temos ainda do passado (sobretudo com o olhar daqueles que nos amaram e amam), não na perspectiva de que isso nos salve no presente mas no sentido de sentir conforto na tristeza como sinal de pertença a um mundo para o qual não somos ainda indiferentes. “Um olhar que tenha em si facas e tesouras, que seja real. É assim que eu quero olhar e é assim que quero ser olhada.”

A escrita poética de Josefine Klougart, recorre a metáforas que por vezes surpreendem na sua linguagem figurativa, adensando, no remexer da dor psicológica, ainda mais as ideias de perda e de solidão; os recursos estilísticos que usa (alternando, por exemplo, entre a primeira e a terceira pessoa no mesmo parágrafo, ou contradizendo-se em frases quase seguidas, fazem de Um de Nós Dorme um livro para ler devagar — entrar dentro da mente humana com a acuidade que Klougart o faz, nunca foi tarefa fácil.

PUB