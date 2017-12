Depois de uma época recheada de calorias natalícias, a Câmara Municipal de Lisboa promove uma corrida que se realiza já no próximo sábado, 30 de Dezembro. Com início marcado para as 17h30 horas, na Avenida da Liberdade, a décima edição da corrida El Corte Inglés São Silvestre de Lisboa incentiva-o a correr dez quilómetros pela zona ribeirinha da capital portuguesa.

Com a corrida marcada, já só falta vestir-se a rigor. Nesse caso, o Culto dá-lhe uma ajuda na escolha de calçado confortável e adequado ao evento.

Esta lista mostra-lhe uma panóplia de ténis de variadas marcas para pôr toda a família a correr. Os preços vão dos 27,95 aos 230 euros.

