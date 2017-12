Rihanna apelou nas redes socias ao fim da violência com armas de fogo, no seguimento da morte daquele que identifica como seu primo. O familiar terá sido abatido a tiro no país de origem da cantora, Barbados.

"Descansa em paz primo... não acredito que ontem à noite te segurei nos meus braços! Nunca pensei que seria a última vez que sentiria o calor do teu corpo!!! Amar-te-ei para sempre", escreveu, acrescentando no final o hashtag #endgunviolence (acabem com a violência das armas, em português).

A cantora identificou o primo na publicação como merka_95, mas não deixou explícito qual o nome do mesmo. Na conta em questão lê-se "jovem e progressista" na biografia. De acordo com o Guardian, uma estação noticiosa local identificou o nome da vítima como Tavon Kaiseen Alleyne (de 21 anos). O incidente terá acontecido na terça-feira, 26 de Dezembro.

