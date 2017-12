A Rússia perdeu esta quarta-feira o contacto com o primeiro satélite de telecomunicações de Angola. O Angosat-1 foi lançado na terça-feira do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

O incidente acontece um mês depois de a Rússia ter perdido um outro aparelho, naquele caso meteorológico.

“O contacto foi interrompido temporariamente, perdemos a telemetria” , disse uma fonte espacial russa à agência AFP.

Angola e Rússia acordaram lançar o Angosat-1, em 2009, cuja missão de 15 anos é melhorar as comunicações via satélite, o acesso à Internet e os serviços de rádio e televisão em África.

O custo do satélite, financiado por créditos de bancos estatais russos, está estimado em 235 milhões de euros.

Além do satélite, o projecto incluiu o seu lançamento e a criação de infra-estrutura terrestre em Luanda, capital angolana.

