O Vietname constituiu uma unidade de dez mil pessoas, baptizada com o nome Força 47, para combater ou contrariar as "opiniões erradas" na Internet, segundo noticia nesta terça-feira a Reuters. A agência britânica cita a imprensa local, acrescentando que a criação desta "unidade de cibercombate" faz parte de um plano para combater e contrariar as críticas ao regime de partido único que manda no país.

Segundo o jornal Tuoi Tre, citado por aquela agência, a criação deste "ciber-força" e o nome que lhe foi dado foram revelados na segunda-feira, durante uma conferência do Departamento Central de Propaganda do governo de Hanói. "A cada hora, a cada minuto, a cada segundo temos de estar preparados para combater de forma activa os pontos de vista errados", justificou Nguyen Trong Nghia, responsável militar do país.

Governado por um partido marxista-leninista, o país tem assistido a diversas tentativas de silenciamento de vozes que considera críticas e ofensivas para o regime. Esta será mais uma forma de "domar a Internet", como escreve a Reuters, mas com uma força quase duas vezes superior do que aquela que existirá na Coreia do Norte, que tem uma unidade do género com 6000 pessoas, cuja missão é a mesma da que foi atribuída a esta recém-criada Força 47.

Já em Agosto, o Presidente vietnamita declarara que o país precisava de prestar mais atenção e controlar "sites de notícias e blogues com conteúdo mau ou perigoso". Cerca de um mês antes dessas declarações agora recuperadas pela Reuters, uma blogger vietnamita tinha sido condenada a dez anos de prisão, por alegadamente difamar o regime e distorcer as políticas governamentais em publicações que divulgou e entrevistas que fez.

