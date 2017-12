Um dos dois feridos graves do acidente com um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias ocorrido esta terça-feira no IC8, junto à Sertã, onde a circulação está ainda cortada, morreu no local, confirmou à Lusa fonte da Protecção Civil.

"A circulação de trânsito ainda não foi retomada, estando a decorrer as operações de limpeza da via. Um dos feridos graves morreu, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação [VMER]", referiu, perto das 22h, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O homem que morreu era ocupante do veículo ligeiro de passageiros.

A colisão registou-se às 18h16, no Itinerário Complementar (IC) 8, ao quilómetro 115, próximo da Isna de S. Carlos, no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco.

Segundo o CDOS de Castelo Branco, o ferido ligeiro (condutor do veículo pesado) foi assistido no local. O outro ferido grave é uma mulher que seguia no veículo ligeiro de passageiros e que foi transportada para o Hospital da Universidade de Coimbra, sendo acompanhada pela VMER de Castelo Branco.

O corpo da vítima mortal foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Castelo Branco. No local, estão ainda 24 operacionais das corporações de bombeiros de Proença-a-Nova e da Sertã, com oito veículos, além da GNR.

