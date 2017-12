No final da sua mensagem de Natal, António Costa falou de um dos principais objectivos do Governo para o ano 2018: criar não só mais emprego, como melhor emprego. Mas foi a primeira parte da declaração ao país, sobre o interior, que Pedro Santana Lopes valorizou.

"Noto com satisfação que esta é uma mensagem de Natal – e até pode haver motivos que o justifiquem – em que pela primeira vez desde há décadas o primeiro-ministro se refere à necessidade de revitalização do interior", diz ao PÚBLICO o candidato à liderança do PSD. António Costa "aborda o tema de que falei como sendo um dos três eixos principais na apresentação da minha candidatura a 22 de Outubro e de que tenho falado exaustivamente em todas as entrevistas e em todas as sessões todos os dias pelo país todo", acrescentou.

Pedro Santana Lopes lembra que este é um combate seu "há pelo menos duas décadas, quer como membro do Governo, quer como autarca, quer como líder parlamentar, quer como cidadão". E insiste: "Nesta matéria é de facto necessária uma revolução no país. Neste ciclo em que estou desde que me candidatei há 2 meses que falo nisso todos os dias em todo o país.»

Contactado pelo PÚBLICO para comentar a mesma mensagem de Natal, o outro candidato à liderança do PSD, Rui Rio, preferiu não prestar declarações. Já Hugo Soares, a voz da actual direcção (é o líder parlamentar social-democrata), disse que António Costa "perdeu, mais uma vez, uma oportunidade de demonstrar ser ainda capaz de fazer aquilo que é preciso fazer em Portugal" e "não foi capaz de trazer nada de novo ao discurso político".

