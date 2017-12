A tempestade tropical Tembin está a enfraquecer à medida que se aproxima do Sul do Vietname, nesta terça-feira, e deverá dissipar-se totalmente nas próximas 48 horas. Para trás deixa um rasto de destruição no arquipélago das Filipinas, com pelo menos 240 vítimas mortais de acordo com o balanço mais recente citado pela BBC. A estas, as equipas de socorro acrescentam uma estimativa de mais de uma centena de pessoas desaparecidas.

A previsão de que a tempestade irá acalmar é do Weather Prediction Center e chega depois de as autoridades terem retirado mais 74 mil pessoas de áreas vulneráveis no Vietname, para que fossem transferidas para locais seguros. Até então, as autoridades de 15 províncias estavam em estado de alerta e com um plano de evacuação delineado, preparadas para transferir outro milhão de pessoas, se necessário.

O Governo do Vietname ordenou que as plataformas de petróleo e os navios fossem protegidos e advertiu que cerca de 62 mil barcos de pesca não deveriam sair para o mar.

"O Vietname deve assegurar a segurança das suas plataformas petrolíferas e embarcações", sublinhou o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc, citado pela Reuters. "Se necessário, que se fechem as plataformas de petróleo e retirem os trabalhadores", asseverou.

Nas Filipinas há uma média de 20 tufões por ano, mas a ilha mais atingida, Mindanau, raramente sofre estes fenómenos pela sua localização mais perto da linha do Equador.

Para além das habitações no sul da ilha de Mindanau, nas Filipinas, várias infra-estruturas como pontes e estradas ficaram totalmente destruídas ou bloqueadas.

