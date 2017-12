Um incêndio que deflagrou na noite desta terça-feira num edifício no centro do Porto encontra-se agora em fase de rescaldo, confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto. O incêndio, na Rua Passos Manuel, em frente ao Coliseu do Porto, começou nas águas furtadas do edifício e desceu para os restantes andares.

PUB

O alerta para as autoridades foi dado às 20h11 e no local encontram-se cinco viaturas e 18 elementos dos bombeiros deslocaram-se ao local. À Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores da cidade disse que não existem vítimas a lamentar.

Segundo o Jornal de Notícias, o edifício afectado pelas chamas é o mesmo onde funciona o restaurante “O Escondidinho”. O jornal refere ainda que foram os funcionários deste estabelecimento que deram o alerta para os bombeiros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O edifício fica situado nos números 152 e 154 e foi evacuado no momento em que se deu o incêndio no último andar, avança a Lusa.

Na sequência do incêndio, o espectáculo Circo de Natal, no Coliseu do Porto, foi adiado.

PUB