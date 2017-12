Já lá vai meio século desde que a Ti Bia Gadelha cozia o pão que as famílias amassavam em casa, cobrando apenas uma dízima, em géneros, pelo serviço que prestava. Era o único forno comunitário de Beja, e um dos que mais tempo se manteve em funcionamento. Mas desde há alguns dias que se voltou a cheirar a esteva queimada nas ruas. E o pão voltou a sair do forno.

A primeira chama foi acendida em ambiente de festa. Em grupo ou sozinhas, as pessoas foram-se juntando à porta da pequena casa onde está instalado o forno, umas por curiosidade, outras por razões afectivas, ansiosas que o lugar retomasse a sua função. Todos quiseram estar presentes e testemunhar o momento em que o secular forno voltou a queimar esteva, 50 anos depois de dali ter saído a sua última fornada.

Um tarefa que coube ao presidente da Associação de Defesa do Património de Beja (ADPBeja), Florival Baiôa: “Eh pessoal! Vamos deitar fogo à esteva”, desafiou. Junto à porta de ferro do forno recuperado, mostra uma acendalha. “Mas é biológica”, apressa-se a explicar. Rapidamente as chamas propagam-se pela esteva, provando que o forno da Ti Bia estava de novo pronto a cozer pão.

Baiôa, conhecido pela sua paixão pelo património histórico de Beja, sublinha o que considera ser um erro recorrente: “Restauram-se castelos, palácios, igrejas e outros edifícios, e esquecemo-nos dos pequenos heróis que dão força à nossa cultura”.

O forno que agora retomou a sua função comunitária vai produzir pão de “trigo” mourisco sem glúten. Não se trata de um cereal, mas de sementes de um fruto aparentado com as azedas. Será moído nos moinhos da Ti Xica e do Enforcado, localizados junto à rotunda que assinala a entrada na cidade de Beja, e o Instituto Politécnico já se comprometeu a semeá-lo para fornecer a produção do forno.

Consciente das suas dificuldades em gerir o projecto, a ADPBeja pretende encontrar uma empresa interessada em funcionar segundo os moldes que a associação considera fundamentais para prestar um serviço à população. A sustentabilidade de equipamento tem de “envolver a população, agentes económicos e instituições”, explica Florival Baiôa, realçando o “aproveitamento que o forno comunitário poderá ainda vir a ter na valorização e promoção de produtos alimentares de cariz tradicional”.

O presidente da ADPBeja salienta que a lenha a utilizar no forno da Ti Bia será de esteva por ter “uma combustão lenta, no tempo adequado, e um cheiro e um aroma fantásticos, sobretudo nos assados, para além de perfumar o ambiente da zona envolvente”.

Esteva vinha de Baleizão

Miguel Ramalho, ex-presidente da União de Freguesias de Santiago Maior e S. João Baptista, entidade que teve a cargo as obras de recuperação da estrutura, contou que “quando o forno ficou pronto, era preciso testá-lo e vai daí os trabalhadores que o tinham recuperado puxaram fogo e à hora do almoço foram embora. Os residentes em redor ficaram alarmados quando viram o fumo a sair. E para estranheza de alguns, o fumo deixava no ar um agradável cheiro a esteva”, tal como acontecia no tempo da Ti Bia Gadelha.

Há meio século, a esteva vinha em mulas da zona de Baleizão e de mais longe ainda. Para a inauguração, Baiôa, foi buscar lenha junto ao rio Guadiana. No entanto, só encontraram esteva verde mas esta, mesmo assim, alimentou a primeira queima e muitas recordações dos mais velhos que descreveram episódios com a Ti Bia quando eram crianças e lhe levavam em tabuleiros de esmalte os “panitos” (pães) cobertos com um pano branco, para ela cozer no forno. Na época, “as pessoas amassavam o pão em casa e este durava 15 dias. Agora dura apenas três dias com as farinhas industriais”, acentua o presidente da ADPBeja.

A propósito desta inauguração, foi lançado o livro de Banda Desenhada (BD), de Cristina Matos, A Fantástica História do Restauro do Forno Comunitário de Beja”, assim como foi também apresentado o livro de Cristina Castro, A Doçaria Portuguesa. Sul.

A recuperação do forno da Ti Bia Gadelha, situado na Rua Aresta Branco, muito próximo do castelo de Beja, tornou-se possível depois de os irmãos Vera Maria dos Santos Monteiro Torres e Pedro Jorge dos Santos Monteiro Torres, ambos médicos em Lisboa, o terem doado à ADPBeja.

