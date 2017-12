A Padaria Portuguesa volta a estar envolvida numa polémica. Desta vez, estão em causa fotografias recolhidas em frente a uma das lojas desta cadeia, no bairro da Graça, em Lisboa, que mostram pelo menos sete bolos-reis em cima da tampa de um caixote do lixo.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais e invadiram a página oficial da empresa, especificamente numa publicação em que a equipa dá conta de um “pequeno-almoço solidário”. Subjacente às críticas está a ideia de que os bolos em causa poderiam ter sido oferecidos a quem mais necessita ou a instituições que apoiam cidadãos e famílias com necessidades. O PÚBLICO contactou a empresa e a loja, por telefone e por email, mas até agora não obteve resposta.

Ainda assim, nas críticas online, a empresa reagiu por escrito a todos os comentários negativos, manifestando a sua discordância com o fim dado aos bolos-reis que foram parar ao lixo:

Diariamente oferecemos as sobras de todas as lojas a organizações e associações, nomeadamente a Refood e Comunidade Vida e Paz. Infelizmente, a loja da Graça não aplicou as directrizes que lhes foram transmitidas, pelo que iremos proceder a uma análise interna de forma a apurar responsabilidades e tomar as devidas medidas correctivas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta não é a primeira vez que a empresa é publicamente criticada pelas suas opções de gestão. Porém, desta vez, a polémica não diz respeito aos direitos dos trabalhadores, como aconteceu nos dois últimos episódios que envolveram o nome da empresa.

A mais recente, em Outubro, dizia respeito às declarações do sócio-gerente d’A Padaria Portuguesa que, numa entrevista ao Dinheiro Vivo, disse que a empresa faz “investimento a sério nas pessoas”, exemplificando: “uma vez por ano juntamos todos os trabalhadores num arraial de Verão e fechamos as lojas mais cedo. Mensalmente, reunimos com as equipas de gestão de loja, de forma absolutamente informal, fazemos um piquenique no jardim da Estrela, onde ouvimos inputs sobre o negócio, até mesmo sobre políticas salariais. Cada vez que nasce um bebé, oferecemos um creme e um babygrow e escrevo um postal de aniversário personalizado a cada um dos trabalhadores. Temos estes cuidados”, afirmou. “Isto é o que nos faz ser uma grande empresa. Atender 40 mil pessoas todos os dias com funcionários insatisfeitos não seria possível”, rematou. As declarações foram consideradas ofensivas por várias pessoas.

Já a 25 de Janeiro deste ano, a propósito do salário mínimo e a votação da Taxa Social Única, Nuno Carvalho tinha feito algumas afirmações à SIC Noticias que geraram críticas, depois de revelar que 25% dos colaboradores recebiam o salário mínimo “em regime de transição” e defendeu a maior “flexibilização da contratação, do despedimento e do horário extra de trabalho”.

