A Lazio é o primeiro semifinalista da Taça de Itália em futebol, após derrotar nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Roma, a Fiorentina, por 1-0, com um golo marcado logo aos cinco minutos, pelo bósnio Lulic.

A equipa romana espera agora por um adversário a sair do derby milanês, a disputar já na quarta-feira entre Inter e AC Milan.

Nápoles e Atalanta e Juventus e Torino decidirão, já em Janeiro de 2018, as outras duas vagas para as "meias".

O internacional português Nani esteve no banco de suplentes da Lazio e não chegou a ser lançado no jogo, com o treinador Simone Inzaghi a apostar em segurar o resultado, dando o meio-campo ao adversário e reforçando a defesa, depois da vantagem que apareceu cedo.

Pela formação de Florença foi titular Bruno Gaspar, substituído aos 73 minutos pelo também luso Gil Dias.

