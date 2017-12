Julgar as escolhas de moda das celebridades para grandes eventos, como as cerimónias de entregas de prémios ou o Met Gala, é uma tradição por muitos adorada. Bem se sabe que a partir do momento em que as estrelas pisam a passadeira vermelha e posam em frente às dezenas de câmaras caminham para um de dois destinos: a lista dos mais bem ou mais mal vestidos.

Depois há aquelas que deixam as pessoas perplexas e dividem a opinião pública. Haverá, porventura, quem ainda esteja a decidir se o vestido encarnado com várias camadas de tule, um véu e uma peça de metal para a cabeça que Katy Perry escolheu quando assumiu a função de anfitriã da Met Gala era uma interpretação sublime do tema (Rei Kawakubo/Comme de Garçon) ou simplesmente bizarro.

Mesmo os conjuntos casuais – calções brancos estilo ciclista com renda de Kim Kardashian ou o look de cowgirl cor-de-rosa metalizado de Gigi Hadid – conseguem deixar o público igualmente confuso. Hadid contou recentemente que este conjunto foi o seu preferido do ano, mas a reacção foi bastante dividida: houve quem elogiasse a modelo e quem mostrasse total estupefacção.

Na fotogaleria em cima, o Culto mostra-lhe alguns dos conjuntos mais insólitos de 2017.

