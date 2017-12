O Natal não lhe trouxe esse presente, mas Valdemar Alves, autarca de Pedrógão Grande, já tem as passas para o desejo de ano novo: “Todas as habitações têm de ser reconstruídas, incluindo as segundas habitações” – aquelas que também arderam, mas cujas famílias não viviam já em Pedrógão Grande.

PUB

“Eram as casas dos que sairam”, mas que quiseram manter um pé na terra, diz ao PÚBLICO. “Saíram do suor dos que foram para a Alemanha, para França, para Lisboa ou para o Porto, mas que quiseram manter uma ligação” – mantendo de pé as habitações da família ou construindo casas de raiz. Se ninguém os ajudar a reconstruir, pedra a pedra, não mais voltarão.

É esse o medo de Valdemar Alves, mas também de Tomás Correia, o líder do Montepio que é da terra (e, desde as autárquicas, presidente da Assembleia Municipal – eleito também pelo PS). “Quando eu era jovem, havia 35 mil habitantes no concelho. Hoje os recenseados são três mil”. Depois da tragédia, quantos não voltarão?

PUB

No programa de emergência, o Governo fechou a porta a esse apoio: haveria dinheiro para apoiar a reconstrução, sim, mas não de quem não morava já em Pedrógão. O autarca aceitou o argumento: “Estavam a avaliar isso, mas os segundos incêndios complicaram as contas, temos de ser realistas”. Mas não desistiu. “Estamos a ver com outras entidades. Tenho de ver com a Santa Casa, porque o novo provedor disse que tinha dinheiro para ajudar. Ver se falo com algum embaixador, da China ou de França. Uma deputada disse-me que em França houve concelhos que passaram pelo mesmo que nós aqui”.

PUB